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歐洲盃》西班牙主將停賽 看好法國小分晉級冠軍賽

2024/07/09 12:27

法國隊。（法新社）

比賽時間：07/10 03：00 〔四強賽〕西班牙vs法國

西班牙青春風暴，強攻至上

擺脫以往強調的控球，或是傳來傳去，總是想藉由傳球打破對方的防守，甚至是把球傳進對方球門的踢法，西班牙本屆歐國盃的表現令人激賞，除了把握有機會的射門之外，在禁區的果斷力也是，不拖泥帶水的射門，進攻中場奧爾默（Dani Olmo）很多精彩的進球，一腳射門，或是不停球射門，是本屆歐國盃少數的精彩畫面。

法國專注防守

本屆法國的進攻遭到許多批評，讓人感覺有點消極的在比賽，但事實真的如此嗎？對上比利時的烏龍球，透過前鋒穆亞尼（Randal Kolo Muani）的射門，形成折射，才有後續的進球，只是剛好不能算運動戰的進球，法國總是知道要如何在比賽保持不敗，短期的盃賽，教練德尚（Didier Deschamps）相當有一套。

本場比賽五五開，雙方實力非常接近，經驗上來看，法國無疑是更好的一方。八強戰，西班牙面對地主德國，比賽結束前卡瓦哈爾（Dani Carvajal）阻止對方前進的黃牌，本場比賽未能出賽，對西班牙來說很傷，在右後衛這個選擇上，他的表現是相當難取代的，西班牙的戰術還是會透過兩翼的突破去尋找機會。但法國的左右後衛赫南德茲（Theo Hernández）、孔德（Jules Koundé），個人單防能力相當好，還有中場覆蓋率超高的坎特（N'Golo Kanté），在中場球權的爭奪會比西班牙要好，面對較有經驗的球員，或許會遭遇不小的阻力，筆者推薦小分2.5，看好法國晉級冠軍賽。（特約作者：Frankco）

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