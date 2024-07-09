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美洲盃》加拿大難逃第二敗 梅西誓言率阿根廷晉級決賽

2024/07/09 12:30

梅西。（法新社）

比賽時間：07/10 08：00 〔四強賽〕阿根廷vs加拿大

美洲盃四強階段，目前世界排名第1的阿根廷要迎戰世界排名第48的加拿大，而兩支球隊從小組賽踢來，都是拿下不錯的戰績。阿根廷在上一場以1：1戰成平手，最終於十二碼大戰中戰勝厄瓜多，這場比起前三場表現確實差強人意，甚至在帳面數據上與對手相去不遠，前三場擁有多達53次射門的阿根廷，也僅在本場有8次射門，最終在十二碼PK大戰中勝出，前進下一輪。

阿根廷目前盃賽靠著馬汀內茲（Lucas Martínez Quarta）貢獻了整隊6個進球其中的4個進球，加上馬丁內斯（Lautaro Martínez）、艾瓦雷茲（Julián Álvarez）各1球，反觀一直以來的大腿梅西（Lionel Messi）沒有任何進球，且在跟厄瓜多的十二碼大戰中也射失第一球，目前低迷的表現無疑讓球迷失望，但阿根廷其他球員的補上缺口，依舊讓阿根廷充滿競爭力，一路走來無敗。

加拿大拿下4場比賽其中1勝2平1敗，目前看起來球隊的進攻火力著實不足，僅靠著戴維（Jonathan David）和沙菲爾博格（Jacob Shaffelburg）各踢進1球，畢竟陣中的球隊球員實力比較弱，整體4場比賽射門把握性也較差，又要和同小組，且輸過一次的阿根廷對上，本場肯定對加拿大會是場苦戰，但從獲邀參賽球隊能踢入淘汰賽四強階段，已經讓許多人跌破眼鏡。

雙方在第一次小組賽交手，阿根廷就以2：0取勝，且完全壓制加拿大，不僅讓對手只有10次射門，且控球率更是壓到36%，也可以從陣容上看出來雙方的差距。

2021年的美洲盃阿根廷在決賽拿下冠軍，2022年拿下世界盃冠軍，在國際賽場上可以說是獨霸一方的存在，從前幾場也可以看出來，一直以來阿根廷的老班底儘管年紀增長，依舊有年輕一輩的補上，就算資深球員表現平平，至少目前也冒出一個閃亮的新星，極有可能拿下本屆金靴的馬汀內茲（Lucas Martínez Quarta）。整體實力更為強悍、陣容更為完整和國際賽戰績優秀的阿根廷，也被看好能在擁有四強較弱的對戰組合中勝出，問鼎2024年美洲盃冠軍。（特約作者：布萊恩小宇）

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