瓊斯盃》暖！力挺女籃 台灣男籃宣布願和女籃拿同樣出賽費

瓊斯盃女子組，台灣白隊。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕籃協昨天宣布瓊斯盃女籃出賽費3000、男籃5000元，引發性別不平等的爭議。今天台灣男籃透過職籃工會發布聲明稿表示，若籃協決定僅給女籃3000元，男籃選手也以一致標準處理。

職籃工會聲明稿全文：

各位球迷午安，本份聲明為 2024 瓊斯盃台灣男籃藍隊、白隊選手共同授權職籃工會代發。

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針對昨天引發討論的瓊斯盃男女籃選手「同工不同酬」爭議，為表示男籃選手願與女籃選手在爭取平權路上同行立場，我們公開宣示，「關於本屆瓊斯盃出賽費，如果最終中華籃協決定僅給女籃選手每場 3,000 元，則男籃選手也將主動以一致標準處理」。

首先，台灣男籃全體選手要感謝籃協雖參賽協議仍在協商中，但仍願意依《國民體育法》所揭櫫之出賽費原則，對外宣布將給予男籃選手每場 5,000 元的善意。但是我們也認為，出賽費的給予不應因性別有差別待遇，或是成為分化選手的做法。

我們無法接受，如果是我們的姊妹、妻女投身國家隊時，必須要面對這種差別待遇，我們更希望大家可以看見，在台灣相對更為艱難的女籃環境中，女籃選手對於籃球的付出與熱情，絕對不亞於男籃選手。

不同於職業賽事有著各種商業價值的取捨，在國家隊中，每一件國家隊的球衣責任都是一樣的。在一起爭取平權的道路上，台灣男籃藍、白兩隊選手，期盼透過這次行動，一起讓台灣的籃球環境可以朝更友善的方向前進。

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