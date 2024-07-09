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職籃合併》新聯盟從11隊變7隊 T1獵鷹跳車轉戰PLG

2024/07/09 13:19

臺南台鋼獵鷹。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新聯盟成立又出現變數，原本集結PLG、T1共11支球隊，但富邦勇士、桃園領航猿和高雄鋼鐵人宣布退出，如今，T1台鋼獵鷹也下車，宣布加入PLG，現在新聯盟和PLG的隊伍數變成7：4局面。

獵鷹透過聲明稿表示，「期待新聯盟籌備委員會能整合現有雙邊資源，達成共識，共同為台灣籃球努力，並降低球團間的惡性競爭，所以先前獵鷹雖已簽訂新聯盟參賽意向書，但此意向書僅代表初步合作意願，且意向書中第五點明確記載該書不構成具有拘束力之法律承諾，而對於昨日11隊所參與之新聯盟籌備會議，在各隊代表認知差距過大的情況下結束，台鋼獵鷹球團深感遺憾及失望。」

獵鷹指出，PLG確定繼續展開2024-25新賽季後，即邀請獵鷹加入，球隊經內部審慎評估後，認同現有PLG聯盟的品牌經營成效及價值，也不樂見歷經四年努力經營、得來不易的品牌價值在目前看似不穩定的局勢裡受損，因此決定加入PLG聯盟，並攜手現有球隊共同努力。此外，PLG也承諾，新加入的台鋼獵鷹，在正式加入後，將與現有PLG參賽球隊享有相同的權利與義務。

新聯盟7支隊伍有PLG新北國王、新竹攻城獅、福爾摩沙夢想家，T1中信特攻、台北戰神、高雄海神、台啤雲豹，而PLG 4隊為富邦勇士、桃園領航猿、高雄鋼鐵人以及T1獵鷹。

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