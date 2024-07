MLB》響尾蛇守護神罕見連3場砸鍋 教頭仍不考慮換終結者

響尾蛇終結者席沃德。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇終結者席沃德(Paul Sewald)近況不佳,今天在第9局登板救援,卻被勇士捕手墨菲(Sean Murphy)轟出起死回生的追平兩分砲,雙方最後戰至延長賽11局,響尾蛇以4比5吞敗。響尾蛇的戰績來到45勝46敗、居國家聯盟西區第三。響尾蛇總教練羅夫洛(Torey Lovullo)仍不考慮拔掉席沃德的守護神職務。

前8局打完響尾蛇以3比1領先,席沃德第9局登板後援,連續抓到2個出局數後,勇士羅沙里歐(Eddie Rosario)敲一、二壘間穿越安打,接著下一棒的墨菲逮中外角的91.3英里的四縫線速球,轟出中、右外野的追平兩分砲,這是席沃德連3場救援失敗。

雙方打進延長賽,第10局兩隊各拿1分,勇士隊在第11局靠歐蘇納(Marcell Ozuna)高飛犧牲打拿到關鍵1分,勇士最後逆轉贏得比賽,收下3連勝,目前以50勝39敗暫居國家聯盟東區第二。響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll )全場5打數1安1打點。

勇士捕手墨菲(左1)敲追平轟。(法新社)

席沃德此戰1局失2分,賽後防禦率升至3.93。開季前11次救援機會都沒有失手,近期卻是連3場砸鍋創生涯首見紀錄,包含美國時間7月2日對道奇0.2局失2分吞敗,7月5日面對教士,沒有解決任何一人失3分吞敗。

對於席沃德連3場砸鍋,羅夫洛表示,席沃德投了一些非常好的球,但有些球犯了錯誤,「一些事情出錯了,好球隊會抓到那點。」羅夫洛認為,2出局後被打全壘打很不常見,「只是這事在我們身上發生一些。」

