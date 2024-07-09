MLB》響尾蛇守護神罕見連3場砸鍋 教頭仍不考慮換終結者

響尾蛇終結者席沃德。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇終結者席沃德（Paul Sewald）近況不佳，今天在第9局登板救援，卻被勇士捕手墨菲（Sean Murphy）轟出起死回生的追平兩分砲，雙方最後戰至延長賽11局，響尾蛇以4比5吞敗。響尾蛇的戰績來到45勝46敗、居國家聯盟西區第三。響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）仍不考慮拔掉席沃德的守護神職務。

前8局打完響尾蛇以3比1領先，席沃德第9局登板後援，連續抓到2個出局數後，勇士羅沙里歐（Eddie Rosario）敲一、二壘間穿越安打，接著下一棒的墨菲逮中外角的91.3英里的四縫線速球，轟出中、右外野的追平兩分砲，這是席沃德連3場救援失敗。

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雙方打進延長賽，第10局兩隊各拿1分，勇士隊在第11局靠歐蘇納（Marcell Ozuna）高飛犧牲打拿到關鍵1分，勇士最後逆轉贏得比賽，收下3連勝，目前以50勝39敗暫居國家聯盟東區第二。響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll ）全場5打數1安1打點。

勇士捕手墨菲（左1）敲追平轟。（法新社）

席沃德此戰1局失2分，賽後防禦率升至3.93。開季前11次救援機會都沒有失手，近期卻是連3場砸鍋創生涯首見紀錄，包含美國時間7月2日對道奇0.2局失2分吞敗，7月5日面對教士，沒有解決任何一人失3分吞敗。

對於席沃德連3場砸鍋，羅夫洛表示，席沃德投了一些非常好的球，但有些球犯了錯誤，「一些事情出錯了，好球隊會抓到那點。」羅夫洛認為，2出局後被打全壘打很不常見，「只是這事在我們身上發生一些。」

Sean Murphy ties the game with 2 outs in the 9th! pic.twitter.com/F20z7Viko5 — MLB （@MLB） July 9, 2024

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