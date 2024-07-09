MLB》「一刀流大谷」再進化！日職380轟洋砲分析關鍵、看好40轟40盜

大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季「一刀流」的道奇日本巨星大谷翔平，本季打擊率高達0.314，累積28轟、65分打點與20次盜壘，談到大谷本季的火燙表現，曾在日職獲得2屆全壘打王、生涯380轟的前洋砲拉米瑞茲（Alex Ramirez）也分析關鍵。

談到大谷本季表現，拉米瑞茲直呼，「為什麼他的狀態這麼好？」同時以他獨特的視角分析原因，「第一個原因是，他這個賽季不用擔任投手。」大谷本季因手肘動刀，確定明年才會重返投手丘，大谷過去受訪也曾提過，由於工作量減少，能讓他更專注打擊上。

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拉米瑞茲點出第二個原因，「他使用下半身的方式真的非常漂亮，季初時，他會刻意把內角球破壞掉，打擊重心沒有很好地留在後半部，所以面對近身內角球時，會有閃球的感覺。如果是以這種方式揮棒的話，容易打到棒頭，就算擊中甜蜜點也飛不遠。」

拉米瑞茲還指出，「現在他站在打擊區，就好像告訴對手『如果你把球投進好球帶，我就會全力揮擊』。從熱區來看，他只有內角高的打擊率低於0.150，但中間與外角的位置為0.400或更高。無論是拉打或是反方向攻擊，從他打中球那刻就知道是全壘打，他充滿信心。」

另外，大谷在大聯盟生涯單季最多盜為2021年的26盜，但今年出賽88場，大谷已經累積20盜。拉米瑞茲預測，「大谷今年不需要投球，所以他有望達成40轟、40盜。這可能只有今年才有機會實現，考量到大谷的速度，很難將他刺殺在二壘。」

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