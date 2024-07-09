奧運舉重》第4度奧運帶傷奮戰 郭婞淳談備戰不易感傷哽咽

郭婞淳。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕「舉重女神」郭婞淳生涯第4度前進奧運將挑戰女子59公斤級衛冕，但近期她帶著腰傷備戰，情緒起起伏伏，今天在授旗典禮後受訪，談到備戰上挑戰，她一度哽咽也紅了眼眶，但她表示，一切都會是美好回憶，要好好享受最後階段衝刺。

郭婞淳上屆東京奧運勇奪女子59公斤級金牌，完成生涯金滿貫紀錄，這次巴黎奧運再度取得資格，也被視為奪牌希望。

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不過，自去年杭州亞運起，郭婞淳飽受腰傷所擾，亞運拿下女子59公斤級銅牌，近期也帶著傷勢備戰，她不諱言，主要是傷勢會影響訓練，進而影響心情，她一度因心情感慨紅了眼眶，「會有起起伏伏的感覺，有時候練得很好，但一弄到又馬上掉下來，打擊會很大，這過程也會一直重複。」

第4度挺進奧運，郭婞淳說：「爬這座山比以往困難，但我相信都一樣是一個過程，會帶給我美好回憶，好好享受最後衝刺階段。」即便這次帶傷出擊，但郭婞淳認為，2012年倫敦奧運首度闖進五環殿堂，挑戰比較大，現在最單純的心願是比賽當天傷勢不要不舒服。

過去郭婞淳習慣透過彈鋼琴、看書寫字來轉移心情，但她笑說，現在會花一點時間放空，給自己喘息、調整的時間，偶爾也會看看卡通。這次前進巴黎，郭婞淳透露，會把大家送她的勝利御守帶在身上，「之前訓練師到日本還特別求了針對腿的御守，我都會帶在身上。」

郭婞淳。（記者李惠洲攝）

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