電競》大專盃錦標賽 虎尾科大奪冠

大專盃電競錦標賽競爭激烈。（圖由正修科大提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕CTESA（中華民國電子競技運動協會）與正修科大電競科技系共同主辦的「2024第六屆大專盃電競錦標賽」，NBA2K24賽項總決賽經過一番激戰，虎尾科大連兩勝拿下冠軍寶座，將與遊戲振興會攜手挑戰「第23屆漫畫博覽會」總決賽。

2024第六屆大專盃電競錦標賽參與單位數目為歷屆之最，指導單位有中華民國大專院校體育總會電子競技委員會與高市府運動發展局，協辦單位為宏碁掠奪者predator 、TGIPA台灣遊戲產業振興會，正修科大電競系籌辦與全程轉播。

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NBA2K24賽項總決賽最後四強由成功大學與弘光科大進行季殿軍決選，虎尾科大與中原大學爭奪總冠軍獎盃，雙方精彩的攻防讓線上、線下觀眾為之沸騰。

值得一提的是，虎尾科大與中原大學的冠亞軍戰中，中原大學雖連續進三分球，最終還是抵擋不住虎尾科大發起的強烈攻勢，並持續保有領先的比分差距，虎尾科大最後以2:0拿下NBA2K24冠軍。

虎尾科大及合作團隊將於7月25日移師台北世貿一館「第23屆漫畫博覽會」，與其他好手角逐特戰英豪與傳說對決總決賽冠軍盃。

虎尾科大團隊贏得大專盃電競錦標賽冠軍。（圖由正修科大提供）

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