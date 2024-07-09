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MLB》大谷翔平明星賽前打出鬼神數據 締高懸國聯51年唯二壯舉

2024/07/09 16:21

大谷翔平。（資料照，歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平在明星賽前繳出亮眼成績單，目前共累積53支長打和20次盜壘，大谷寫下了國聯睽違51年的唯二壯舉。

大谷翔平在明星賽前繳出28轟、22支二壘安打和3支三壘安打，共累積53支長打和20次盜壘，根據《Opta Stats》的資料顯示，大谷成為自1973年巨人傳奇名將邦茲（Bobby Bonds）之後，第2位在明星賽達成至少「50長打、20盜」的國聯球員。

另外，美聯在明星賽前達成至少50支長打和20盜壘的球員共有4位，分別是2002年的洋基名將索利安諾（Alfonso Soriano）、2008年的遊騎兵退役球星金斯勒（Ian Kinsler）、2013年的天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）和2018年印地安人（後改名守護者）的明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）。

大谷翔平在明星賽前繳出28轟、20盜超狂數據，成為道奇隊史第3位在明星賽前完成「20轟、20盜」的球員，此外累積221個壘打數，更刷新道奇隊史新猷。數據網站《Codify》看好大谷今年能締造史無前例的單季「50轟、30盜」。

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