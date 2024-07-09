美洲盃》無懼衛冕軍阿根廷 加拿大副隊長尤斯塔基奧為雙親而戰

尤斯塔基奧（右）。（資料照，美聯社）

身披楓葉紅軍戰袍，作為葡萄牙移民後代的尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）將以副隊長的身份，率領加拿大在美洲盃四強迎戰衛冕軍阿根廷。這一戰不只是加拿大要以下屆世界盃主辦國之一的身份證明其整體實力，對尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）個人而言，更要為家人而戰、要讓已逝的雙親在天上以他為榮。

自5歲開始踢球後，尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）的父母在他的足球生涯裡皆扮演相當重要的角色。母親愛絲梅拉達（Esmeralda）負責開車接送兒子往返訓練和比賽場，每天傾聽他講述自己的所學和經歷。擔任船員的父親阿爾曼多（Armando）則扛起家裡的經濟重擔，雖然沒辦法陪在兒子身邊，但仍給予他最大的肯定與支持。

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2022年，尚未滿26歲的尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）便迎來人生轉捩點。他正式加盟葡超勁旅波圖，並在該年入選加拿大的世界盃名單。但同時他也得面對人生中最無奈的考驗，因為這一年，他的母親愛絲梅拉達（Esmeralda）被確診罹患了腦癌。

「我的生活重心不再是追求什麼形式的足球榮耀，」尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）說：「我設法讓身邊的人都獲得更好的生活品質。」遺憾的，尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）的雙親未能到卡達看兒子踢世界盃，而愛絲梅拉達（Esmeralda）的身體狀況也不見好轉，甚至逐漸無法和家人對談。

2023年4月中旬，波圖在主場迎戰辛達卡拉，主帥孔塞桑（Sérgio Conceição）下半場突然把尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）換下場。走向休息室的他看見女友和母親的醫生已經在等他，才意識到在醫院的母親已經離世。但尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）並沒有因為哀悼母親而頹廢，反之，他將專注力轉移到球場上，希望透過足球淡化喪母的哀痛。

和母親愛絲梅拉達（Esmeralda）相比，尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）的父親阿爾曼多（Armando）自兒子踏上職業賽場後，幾乎不曾缺席比賽，也成為忠實的波圖球迷。不料在母親過世一年後，父親也因心臟病而逝世，讓尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）再度陷入失去摯愛的傷痛。

「如果你失去了某些人，你會更投入在生活中的可控因素上。」2024年美洲盃，是尤斯塔基奧在雙親離世後的第一場國際大賽。即使知道父母無法在觀眾席上替他加油，但尤斯塔基奧希望展現出父母從小教導他的價值觀，成為隊上的定心丸、也在隊友間擔任領袖，以成熟穩重的形象幫助隊中的年輕學弟。

加拿大在美洲盃八強和委內瑞拉鏖戰到PK大戰才驚險獲勝，但同時也在比賽中展現出強勁的進攻實力，頻頻創造出攻門機會。隊史首度闖入美洲盃四強後，楓葉紅軍將再度與阿根廷交鋒。屆時尤斯塔基奧也將帶著對雙親的思念與敬意，與隊友並肩力拚冠軍賽門票，要讓天上的父母看見，有他在陣中的加拿大，已經擁在國際舞台競爭的一席之地。（特約作者：蔡宜瑾）

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