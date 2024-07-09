奧運桌球》選手生涯經歷5屆總統授旗 莊智淵、林怡君感觸良多

飛靶射擊好手林怡君與桌球莊智淵。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕總統賴清德今天南下國訓中心為巴黎奧運台灣代表團授旗，今年將第5度前進奧運的射擊好手林怡君提到，她在選手生涯內已經歷了5任總統為代表團授旗，希望每位總統都能支持運動員；奧運六朝元老、「桌球教父」莊智淵也有同樣經歷，他認為目前後勤一直在進步，加上現在運科發達，未來應有機會看到更多長壽的選手。

43歲的射擊國手林怡君，將第5度登上奧運舞台，同時她也有7次亞運的經歷。回想第1次參與總統為代表隊授旗，她笑說：「當時覺得總統就是電視上的人，但現在感覺總統都很接地氣。」

請繼續往下閱讀...

林怡君提到，從先總統李登輝起，她經歷了陳水扁、馬英九、蔡英文到現在賴清德為代表隊授旗。至於是否會期待看到下一任不同的總統？林怡君笑說，她會繼續努力，但她喊話，希望總統都能支持運動員，畢竟體育就是國力。

另外，莊智淵同樣經歷過5位總統為代表隊授旗，回憶起1998年參與曼谷亞運至今，他說：「第一次參加授旗很嚴謹，現在心情會輕鬆一點。」見證國內體育圈的變遷，莊智淵表示，後勤支援與過去相比確實有進步，身為資深選手，他會一步一步走好、做好當下該做的事。

莊智淵坦言，確實沒想過自己的選手生涯可以延續超過20年，但現在桌球選手普遍生涯比較長，加上運科發達，未來應有機會看到更多「長壽的選手」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法