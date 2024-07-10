藍鳥菊池雄星對決巨人塞揚強投史奈爾 今日賽事預告與轉播

菊池雄星今將迎戰巨人強投史奈爾。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今日有兩場賽事轉播。在上個系列賽以2勝1敗擊敗釀酒人的國聯西區王者道奇，本場比賽作客費城迎戰國聯東區龍頭費城人，雙方分別派出25歲火球男米勒（Bobby Miller）與費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）掛帥先發；第2場賽事將由巨人面對作客的藍鳥，前者派出塞揚強投史奈爾（Blake Snell），而後者則由日籍投手菊池雄星掛帥。兩場精彩可期的賽事，球迷們務必要鎖定轉播！

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中華職棒在今晚3地同時開打。中信兄弟將在主場對戰樂天桃猿，黃衫軍派出左洋投德保拉，而樂天則派出本土投手陳鴻文；在天母擔任主隊的味全龍繼續面對上半季冠軍統一獅，雙方分別派出王維中與郭俊麟掛帥；而將主場移師到台東的台鋼雄鷹將再度迎戰富邦悍將，台鋼推派洋投後勁先發，富邦則由陳仕朋率先上陣。喜愛中華職棒的球迷朋友千萬不要錯過！

瓊斯盃女子組將迎來第4天的賽程，台灣白隊將在傍晚出戰馬來西亞，各位喜愛籃球的球迷朋友一定要鎖定轉播，一起為台灣選手加油！

溫布頓網球錦標賽進入精彩的8強賽事，拚戰到此的球員們將在台灣時間晚間競爭4強門票，喜愛溫網的球迷朋友們敬請鎖定轉播，一起為你喜愛的球員加油！

MLB

06:30 道奇@費城人 愛爾達體育2台、緯來體育

09:40 藍鳥@巨人 愛爾達體育2台

中職

18:30 樂天@兄弟 愛爾達體育2台、緯來體育

18:30 統一@味全 愛爾達體育3台、緯來育樂

18:30 富邦@台鋼 愛爾達體育4台、DAZN1

日職

17:00 西武@火腿 DAZN2

溫網

20:25 單打八強 中央球場

7/11 01:00 溫網 單打八強 第一球場（D-LIVE）

轉播：愛爾達體育1台

NBA夏季聯盟

10:00 黃蜂@國王 緯來體育

瓊斯盃女子組

15:00 泰國@日本 緯來體育、緯來精彩

17:00 馬來西亞@台灣白 緯來體育、緯來精彩

19:00 台灣藍@菲律賓 緯來精彩

歐洲盃

7/11 02:49 四強 荷蘭@英格蘭 愛爾達體育2台

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