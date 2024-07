排球》宣布現役引退！ 古賀紗理那︰將在巴黎奧運賭上一切

現年28歲的日本女排隊長古賀紗理那。(圖擷取自@volleyballworld 社群平台「X」)

〔即時新聞/綜合報導〕現年28歲的日本女排隊長古賀紗理那,上月在世界女子排球聯賽(VNL)率領隊伍,摘下首面VNL銀牌和首面國際大賽個人獎項,並取得2024巴黎奧運的門票,表現十分亮眼。然而,古賀紗理那在今(9)日下午,突然在個人的IG帳號發布一項最新聲明,宣布她將在征戰巴黎奧運結束後,正式退役。

綜合日媒報導,古賀紗理那今日在個人IG帳號,發布一張親筆手寫的聲明稿照片,內文開頭除了感謝球家一直以來的熱情支持和鼓勵,同時宣布,「我將在2024巴黎奧運結束後引退。」她也透露,預計將在今年巴黎奧運結束後,舉行自己的引退記者會,「我把自己排球生涯的一切,都賭上巴黎奧運上,希望大家能夠支持我到最後。」

古賀更感性說道,「我從小學二年級開始打排球,從那時起,我就抱持著『想把排球打得更好』的心情,並在很多人的幫助下,一路堅持到了28歲。所有的經歷和邂逅,造就了現在的我,真的非常感謝大家。」其聲明發布後,也讓木村紗織、石井優希、竹下佳江等日本女排前輩,以及許多球迷們,紛紛留言對她表達祝福和鼓勵。

古賀出生於1996年5月21日,學生時代就在全國排球比賽中大放異彩,並從2013年起進入日本國家隊,丈夫則是日本男排選手西田有志。報導指出,古賀紗理那在2020東京奧運失利後,就曾萌生退役念頭,但在教練勸說,決定以巴黎奧運為目標繼續奮戰,並在2022年起接下日本女排隊長的重任,同時穿上象徵日本女排「王牌」的3號球衣。

