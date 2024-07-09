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排球》宣布現役引退！ 古賀紗理那︰將在巴黎奧運賭上一切

2024/07/09 18:08

現年28歲的日本女排隊長古賀紗理那。（圖擷取自@volleyballworld 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕現年28歲的日本女排隊長古賀紗理那，上月在世界女子排球聯賽（VNL）率領隊伍，摘下首面VNL銀牌和首面國際大賽個人獎項，並取得2024巴黎奧運的門票，表現十分亮眼。然而，古賀紗理那在今（9）日下午，突然在個人的IG帳號發布一項最新聲明，宣布她將在征戰巴黎奧運結束後，正式退役。

古賀紗理那在上月世界女子排球聯賽（VNL），率領隊伍摘下首面VNL銀牌和首面國際大賽個人獎項，並取得2024巴黎奧運的門票。（圖擷取自@JVA_Volleyball 社群平台「X」）

綜合日媒報導，古賀紗理那今日在個人IG帳號，發布一張親筆手寫的聲明稿照片，內文開頭除了感謝球家一直以來的熱情支持和鼓勵，同時宣布，「我將在2024巴黎奧運結束後引退。」她也透露，預計將在今年巴黎奧運結束後，舉行自己的引退記者會，「我把自己排球生涯的一切，都賭上巴黎奧運上，希望大家能夠支持我到最後。」

古賀更感性說道，「我從小學二年級開始打排球，從那時起，我就抱持著『想把排球打得更好』的心情，並在很多人的幫助下，一路堅持到了28歲。所有的經歷和邂逅，造就了現在的我，真的非常感謝大家。」其聲明發布後，也讓木村紗織、石井優希、竹下佳江等日本女排前輩，以及許多球迷們，紛紛留言對她表達祝福和鼓勵。

古賀出生於1996年5月21日，學生時代就在全國排球比賽中大放異彩，並從2013年起進入日本國家隊，丈夫則是日本男排選手西田有志。報導指出，古賀紗理那在2020東京奧運失利後，就曾萌生退役念頭，但在教練勸說，決定以巴黎奧運為目標繼續奮戰，並在2022年起接下日本女排隊長的重任，同時穿上象徵日本女排「王牌」的3號球衣。

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