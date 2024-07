奧運籃球》對決NBA球星無所畏懼！17歲佛拉格技驚四座 靶子隊差點扳倒夢幻隊

佛拉格。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕尋求奧運金牌5連霸的美國男籃隊今天靠著A.戴維斯(Anthony Davis)的再見火鍋以74:73險勝靶子隊。入選靶子隊的2025年狀元大熱門佛拉格(Cooper Flagg)表現亮眼,讓現場所有人留下深刻印象。

USA Basketball survives a Cooper Flagg-led Select Team comeback to barely win scrimmage, 74-73. Anthony Davis with the game-saving block on the final possession. pic.twitter.com/9YUmf5UFvi