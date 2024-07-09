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奧運籃球》對決NBA球星無所畏懼！17歲佛拉格技驚四座 靶子隊差點扳倒夢幻隊

2024/07/09 17:30

佛拉格。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尋求奧運金牌5連霸的美國男籃隊今天靠著A.戴維斯（Anthony Davis）的再見火鍋以74：73險勝靶子隊。入選靶子隊的2025年狀元大熱門佛拉格（Cooper Flagg）表現亮眼，讓現場所有人留下深刻印象。

身高6呎9吋的17歲佛拉格被評為五星高中生，被視為明年選秀狀元的熱門人選，今年將要進入籃球名門杜克大學就讀，他也是本屆奧運靶子隊的唯一大學生。

奧運美國男籃隊今天與靶子隊進行練習賽，佛拉格展現初生之犢不畏虎的氣勢，不僅在A.戴維斯的防守下投進三分球，之後更在快攻時從艾德巴約（Bam Adebayo）手中搶下籃板擺進兩分，還在籃下以轉身跳投吃掉J.哈勒戴（Jrue Holiday），這3人在NBA都是防守專家，雖然沒有正式統計的數據，但佛拉格的好表現都大家看在眼裡。

同為靶子隊隊友的熱火前鋒小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）表示，佛拉格完全打出自己的身手，他展現出無所畏懼的態度，他甚至還沒有打過大學的比賽，更別說NBA了。靶子隊總教練莫斯利（Jamahl Mosley）盛讚佛拉格打得非常好，當他一旦進入比賽當中，大家很快就能看到他的實力。

「有機會能與NBA球員對戰真的很棒，」佛拉格表示，能夠來到這裡就是一個肯定，他對自己的能力很有信心，不過身體素質和技術還有很多地方需要改進。

佛拉格。（法新社）

佛拉格。（法新社）

佛拉格和詹姆斯。（法新社）

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