晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「能代表球隊相當光榮」巨人韋伯、拉莫斯攜手初嘗明星賽滋味

2024/07/09 19:35

巨人王牌投手韋伯。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在昨日公布本屆明星賽的完整名單，來自巨人的王牌投手韋伯（Logan Webb）以及24歲的外野手拉莫斯（Heliot Ramos）皆入選其中，這也是他們生涯首次成為明星賽的一員，能夠代表球隊參與這個季中的棒球盛事，韋伯與拉莫斯皆表示相當光榮。

今年是韋伯第6年的大聯盟球季，從2021年到2023年皆有雙位數勝投的進帳，無疑是巨人近年來相當倚賴的王牌投手，截至目前為止，韋伯的戰績來到7勝6敗，標準化防禦率ERA+來到124（100為聯盟平均）。

首度入選明星賽的韋伯坦言，能夠代表舊金山巨人隊進入明星賽感到相當光榮，「不過我沒有特別期待會發什麼事，我抱持著『如果有什麼事發生了，就讓它發生吧』的心情去面對這場比賽。」

年僅27歲的韋伯也很明確的表示自己想要在這種大比賽裡投球，他說：「我如果不在明星賽丟球，我想我可能會休個大概9到10天，這不是一件容易的事，我也不認為這會很有趣。我不知道是誰決定我可以入選，但我絕對會非常願意在明星賽投球。」

另外一位進入明星賽的巨人球員拉莫斯，在本季的起步雖晚，美國時間5月8日才迎來今年的初登場，但在這54場的比賽中卻繳出相當優異的表現，打擊三圍來到.299/.370/.517，甚至還有敲出12發全壘打，這也讓總教練梅爾文（Bob Melvin）不禁說出：「我不覺得有任何人會預測的到這件事情（指拉莫斯進入明星賽）。」

同樣也將初嘗明星賽滋味的拉莫斯表示：「我仍無法相信這是真的，我真的入選了也非常感激，我本來不認為我會進去，很幸運的它發生了。我每天都盡心盡力的在比賽，我不只是為了想成為全明星而努力，也是因為我想幫助球隊奪勝。」

巨人外野手拉莫斯。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。