MLB》「能代表球隊相當光榮」巨人韋伯、拉莫斯攜手初嘗明星賽滋味

巨人王牌投手韋伯。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在昨日公布本屆明星賽的完整名單，來自巨人的王牌投手韋伯（Logan Webb）以及24歲的外野手拉莫斯（Heliot Ramos）皆入選其中，這也是他們生涯首次成為明星賽的一員，能夠代表球隊參與這個季中的棒球盛事，韋伯與拉莫斯皆表示相當光榮。

今年是韋伯第6年的大聯盟球季，從2021年到2023年皆有雙位數勝投的進帳，無疑是巨人近年來相當倚賴的王牌投手，截至目前為止，韋伯的戰績來到7勝6敗，標準化防禦率ERA+來到124（100為聯盟平均）。

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首度入選明星賽的韋伯坦言，能夠代表舊金山巨人隊進入明星賽感到相當光榮，「不過我沒有特別期待會發什麼事，我抱持著『如果有什麼事發生了，就讓它發生吧』的心情去面對這場比賽。」

年僅27歲的韋伯也很明確的表示自己想要在這種大比賽裡投球，他說：「我如果不在明星賽丟球，我想我可能會休個大概9到10天，這不是一件容易的事，我也不認為這會很有趣。我不知道是誰決定我可以入選，但我絕對會非常願意在明星賽投球。」

另外一位進入明星賽的巨人球員拉莫斯，在本季的起步雖晚，美國時間5月8日才迎來今年的初登場，但在這54場的比賽中卻繳出相當優異的表現，打擊三圍來到.299/.370/.517，甚至還有敲出12發全壘打，這也讓總教練梅爾文（Bob Melvin）不禁說出：「我不覺得有任何人會預測的到這件事情（指拉莫斯進入明星賽）。」

同樣也將初嘗明星賽滋味的拉莫斯表示：「我仍無法相信這是真的，我真的入選了也非常感激，我本來不認為我會進去，很幸運的它發生了。我每天都盡心盡力的在比賽，我不只是為了想成為全明星而努力，也是因為我想幫助球隊奪勝。」

巨人外野手拉莫斯。（資料照，法新社）

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