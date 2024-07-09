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中職》邱辰上一軍緊張到吃不下飯 仍連兩場打出雙安

2024/07/09 17:41

邱辰。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕今年直到下半季才升上一軍的味全龍外野手邱辰，把握上場機會，連兩場打出雙安。邱辰雖然已經不是菜鳥，這次上一軍還是緊張到吃不下飯，邱辰希望勇敢做自己之外，也能逐漸克服緊張，穩定在一軍出賽。

邱辰是2021年味全第7指名，雖然順位不高，當年就在一軍出賽6場，打擊率0.500，但是職棒生涯並沒有就此一帆風順，單季最多只出賽25場，今年也球季過半才上一軍，馬上就有表現，連兩場都是4打數2安打。

邱辰表示，業餘時代的自己屬於全力揮擊的打者，但是進職棒之後發現，球隊好像比較重視確實擊球，加上職棒投手變化球很犀利，害怕揮空棒而不敢全力揮擊，表現也時好時壞，以致於上一軍的機會不多，在二軍的時候教練和學長都提醒他，不要忘記自己打擊爆發力的優勢，所以這次上來勇敢全力揮擊，有了不錯的效果。

邱辰表示，從小比賽就很容易緊張，前幾年上一軍都緊張到吃不下飯、睡不著覺，這次雖然已經可以好好睡覺，賽前還是吃不下飯，只能補充巧克力等高熱量食物，等賽後再吃消夜，上一軍不到一星期已經瘦了兩公斤，要長期待在一軍，除了穩定的表現，緊張到吃不下飯也是必須克服的問題。

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