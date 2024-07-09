瓊斯盃》男籃自降出賽費跟女籃一樣力挺 籃協：還是給5000元

瓊斯盃國際籃球邀請賽出賽費不同，男籃球員每場5000元、女籃3000元，引發性別不平等爭議。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕瓊斯盃國際籃球邀請賽男、女籃球員的出賽費不同，男籃每場5000元、女籃3000元，引發性別不平等爭議，男籃代表隊今透過職籃工會會減少出賽費力挺，女籃則會在比賽貼黑色肌貼並呼籲球迷可以穿黑衣進場表達不滿，對此，籃協也發出聲明表示，尊重男籃挺女籃的決定，同時強調還是會給男籃每場5000元出賽費。

體育署強調男、女不宜有差別待遇，職籃工會也呼籲男、女籃不該有「同工不同酬」。籃協今發聲明向工會表示，「如果籃協建議女籃每場出賽費5000元，工會會不會認為不公平？男籃比賽票房好，出賽場次多，應該高於女籃5000元才合理？工會是否正確解讀了男女平權，仍待商榷。」

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至於男籃表示自願減酬，籃協也對此做出回應：「籃協尊重男籃挺女籃的決定，另藍、白男籃教練團均表示不知情，且男籃全體球員並未明確表達或是否簽署授權工會宣布同意出賽費為3000元，部分球員甚至不知此事，本次瓊斯盃，無論工會會員或是非會員，籃協仍提供男籃出賽費每場5000元。」

籃協也表示此次瓊斯盃的出場費，以及未來所有賽事會儘速提出滿足各界期待的方案，「籃協遵從體育署署長鄭世忠登高一呼，針對本次瓊斯盃女籃出場費一事，於未來所有賽事儘速提出符合各界期待之方案，感謝女籃國手辛勞。」

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