MLB》白襪總管說30支球隊都想要他 美聯三振王談交易傳聞

美聯三振王、白襪25歲火球左投克羅切（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟交易大限在美國時間7月30日截止，美聯三振王、白襪25歲火球左投克羅切（Garrett Crochet）被視為最熱門的交易人選。對於交易傳聞，克羅切坦言自己也有在關注，身邊人的一句話讓他醍醐灌頂，不會讓交易傳聞影響到他的表現。

白襪目前戰績26勝67敗在聯盟敬陪末座，克羅切仍繳出不俗的成績，先發19場繳出6勝6敗、防禦率3.08的好表現，並投出美聯最多的146次三振，生涯首度入選明星賽。克羅切本季年薪只有80萬美元，而且還有2年的薪資仲裁資格，球隊的控制權將至2026年。如果白襪要兜售克羅切的話，要價可能會很高。

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「30支球隊都想要他，」白襪總管蓋茲（Chris Getz）受訪表示，他們也想要留住克羅切，不過這一切都有關商業，有人來打聽是一件好事。

對於自己陷入交易傳聞，克羅切坦言自己還蠻關注的，「我總是會聽到這些事情，但自己仍然要登板投球，有人告訴我，你每次上場，都是為球隊效力。」這讓克羅切成功轉念，他認為永遠不知道未來會發生什麼，所以自己只能專注於為隊友打球、努力投好比賽。

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