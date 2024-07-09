中職》台日雙獅主題日首發 UniGirls前進埼玉西武獅BELLUNA巨蛋

統一獅UniGirls、萊恩、盈盈前進埼玉西武獅BELLUNA巨蛋進行雙獅交流主題活動（獅隊提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2024年台日雙獅好友交流活動，今年7月正式登場，昨日結束台北大巨蛋主場後，統一獅UniGirls、萊恩、盈盈一行人，搭機前往日本東京，今天起前進埼玉西武獅BELLUNA巨蛋進行雙獅交流主題活動，連續兩天賽前16:20安排UniGirls女孩、萊恩及盈盈一起與日本獅迷進行見面會活動。

統一獅UniGirls這次特別安排瑟七、賴賴、斐棋及JOY帶領吉祥物萊恩、盈盈一起參與，其中賴賴、斐棋及JOY都是第一次參加雙獅交流日本行活動，首日賽前由瑟七、賴賴、斐棋及JOY展現舞技帶來精彩表演，也特別安排瑟七與JOY帶來中文歌曲現場演唱。

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瑟七表示，這是第二次參加台日雙獅交流活動，比起去年首次參加緊張，今年似乎更享受在球迷的加油和互動，這次個人才藝表演與JOY一起演唱中文歌曲，主要是希望透過音樂歌聲的呈現，也讓日本球迷感受到中文歌曲的活力，也很適合在這個環境表演給大家。

JOY表示，這是第一次來到西武獅主場，還沒上台表演前也在一旁觀看bluelegends女孩的表演，從中學習感受bluelegends的熱情，感受到每個女孩都充滿活力，尤其是在舞蹈上的表演很全面，每個人都很有才藝，那份熱情的感染力很值得我們學習。

統一獅UniGirls、萊恩、盈盈前進埼玉西武獅BELLUNA巨蛋進行雙獅交流主題活動（獅隊提供）

統一獅UniGirls、萊恩、盈盈前進埼玉西武獅BELLUNA巨蛋進行雙獅交流主題活動（獅隊提供）

統一獅UniGirls、萊恩、盈盈前進埼玉西武獅BELLUNA巨蛋進行雙獅交流主題活動（獅隊提供）

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