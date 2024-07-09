奧運舉重》量級上升成績也要進步！上屆銅牌陳玟卉目標要超越自己

舉重選手陳玟卉代表接受加菜金。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕東京奧運舉重銅牌女將陳玟卉今天在巴黎奧運授旗典禮中擔任選手代表，接受總統賴清德致贈加菜金20萬，她笑說，先前有彩排但站在總統旁邊還是滿緊張的，但能擔任代表，對她而言是種肯定，她希望這次巴黎奧運表現能超越自己原本的成績。

27歲的陳玟卉上屆在東京奧運奪下女子64公斤級銅牌，但這次因應量級縮減，她往上升到71公斤級。這段期間必須增重，她自嘲其實吃東西對她而言不難，但要如何把體重紅利實質轉換成肌力和場上表現，花了不少時間努力，「雖然距離上次東京奧運只過3年，但體重上升，年紀也增加，恢復上會較以往困難。」

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回想第一次參戰奧運，陳玟卉笑說，站上台真的腦中一片空白，「有點不知道自己在幹嘛，只記得教練有提醒我，攝影機是8K的，轉播都拍得很清楚，其中一次試舉我不小心摔倒，真的是拚了命也要趕快爬起來。」再度登上奧運舞台，陳玟卉心態更成熟，希望量級提升成績也要跟著進步，「目標能夠超越自己，成績要比過去更好。」

這次女子71公斤級兩大勁敵中國廖桂芳、北韓宋國香都未參戰，最大對手應是美國里維絲、厄瓜多帕拉修絲，陳玟卉表示，現階段不想太多，主要是看屆時的發揮，近期繼續專心備戰。

這次擔任選手代表接受加菜金，陳玟卉認為，這對她來說是一大肯定，她笑說，站在總統旁邊還是有點緊張，場面很盛大。

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