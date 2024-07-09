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中職》兄弟最末輪選進旅美潛力 洋打教透露一段故事

2024/07/09 19:10

兄弟打擊教練丹尼爾。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟今年選秀會選進11位選手，是各隊最多，其中最後一輪他們選進美國阿肯色理工大學出身的內野手黃霆杉，這位曾赴美留學的內野手，若日後簽約，就將成為中信兄弟一員。

黃霆杉在美國期間，曾在Driveline訓練中心練球，而中信兄弟打擊教練丹尼爾，當時就是Driveline訓練中心教練。

丹尼爾以黃霆杉英文名字「Harper」稱呼他，說黃霆杉是當時訓練中心的其中一位選手，雖然自己沒有直接協助他訓練，但由於體系相同，多少都會遇到。

丹尼爾說，去年10月他先結束Driveline工作並赴日，之後在大約12月的時後返回西雅圖整理行李，在那邊又遇到黃霆杉，「當時我有了中信兄弟這邊的工作，他聽完之後也跟我說他打算回台灣發展，我們互相祝福好運，也跟他說，若有機會，我會把他的資訊跟球隊告知。」

丹尼爾說：「我看到的他只有在訓練中心打擊狀態，並沒有看過他實戰，這部分也很誠實的跟球隊報告。但他在訓練中心的打擊狀態，就技術層面上，他至少有能力可以在二軍打好，並有一定潛力。」

丹尼爾說，由於黃霆杉接觸過Driveline體系、英文也流利，他認為未來黃霆杉的入隊，對於資訊傳達將有很大幫助。同時，他也替黃霆杉感到開心，能有一個在台灣的職棒發展的機會。

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