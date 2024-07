美國男籃。(取自推特)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕不少愛打籃球的人都會「手指轉球」這個花招,但這項技能並非人人都會,美國男籃「詹皇」詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)等球星都辦不到。

正在為巴黎奧運展開集訓的美國男籃,近日玩起「手指轉球」,原本恩比德(Joel Embiid)認為他是隊中唯一做不到的球員,結果他並不孤單,包括詹姆斯、柯瑞、哈里伯頓(Tyrese Haliburton)都不擅長。

請繼續往下閱讀...

柯瑞坦言自己不會手指轉球,「我可以用籃球做很多事情,但這件事情我做不到。」而試了幾次都無法成功的柯瑞,最後還搞笑的把球砸在地上。

至於手指轉球非常厲害的杜蘭特(Kevin Durant),則對哈里伯頓不會手指轉球感到驚訝,「身為一個控球後衛竟然不知道怎麼轉球!」

A skill not all possess… Who on the #USABMNT can spin a ball on their finger? pic.twitter.com/mRwKDfJOKO