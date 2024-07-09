瓊斯盃》男、女籃出賽費不同爆爭議 張承中強調兩邊都挺也尊重球員抗議

籃協副秘書長張承中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕女籃球員在今年瓊斯盃的每場出賽費3000元，低於男籃的5000元價碼，引爆球員權益不平等爭議，女籃球員在今晚台灣隊內戰的比賽也主動發起穿黑衣、手上貼上黑色肌貼的行動表達不滿，對此，籃協副秘書長張承中表示予以尊重，也強調籃協挺男籃也挺女籃。

籃協日前和職籃工會針對國家隊權益進行協商，提出商業性賽事如瓊斯盃，每人每場5000元出賽費，但並未提及男、女差異，男籃為每場5000元，而女籃則只有3000元，也引發性別平權爭議。

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對於男籃代表隊今透過工會主動降價至每場3000元，以此表達力挺女籃，同時女籃也在今晚的台灣藍、白隊之戰發起穿黑衣活動，以及在手臂貼上黑色肌貼表達抗議，張承中表示，「不管是任何方式，我們都尊重，也高興他們表達想法。」

張承中表示，不只男籃挺女籃，籃協挺男籃也挺女籃，他認為，籃協今年和工會進行4次討論，許多事情都是和球員溝通有的新創舉，「比較遺憾因為男女平等爭議，蓋掉很多開創紀錄的做法。」

張承中強調，即使男籃降價，但籃協還是會給5000元，而女籃為每場3000元，這件事得到很多關心，也會持續跟女籃溝通，目前還是會維持原案，之後是否會有其他方案補救，會進行內部檢討再說明。

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