職籃合併》確定了！7隊認真要打 新職籃名稱是「TPBL」

新職籃名稱確定為「TPBL」。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新聯盟參與隊伍台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神，今新聯盟也發表聲明，對於台北富邦勇士、桃園領航猿、台鋼獵鷹、高雄鋼鐵人宣布退出新聯盟籌備一事表達遺憾，但也相信新聯盟未來在會長莊瑞雄的帶領下，必定會為球員打造最好的舞台，也帶給球迷最精彩的比賽，另外也正式確定新聯盟名稱是『台灣職業籃球大聯盟Taiwan Professional Basketball League （TPBL）』。



新聯盟今天發布聲明，未來將以『台灣職業籃球大聯盟Taiwan Professional Basketball League （TPBL）』為名進行聯盟及協會相關申請，也會在近日公布TPBL的選秀規章，並邀請本季報名兩聯盟選秀之新秀球員參與後續的新人選秀會，而TPBL未來也將在莊瑞雄會長的帶領下，陸續落實聯盟規章與相關制度。

至於原本7月15日的聯合選秀將順延，預計會在瓊斯盃之後，但正式日期和選秀順位等相關事宜，要等各隊週四拜會莊瑞雄後才會有具體方案。

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新聯盟公告如下：

未能以11支隊伍展開2024-25新球季是新聯盟7支隊伍最大的遺憾，我們深信台灣職業籃球聯盟要向更遠大美好的未來前進，所有的球隊團結在一起是必要也是唯一的條件，是以在本季兩聯盟賽事均圓滿落幕後，我們全力邀請職籃所有隊伍齊聚一堂，為團結的新聯盟共同奉獻心力。在三次的籌備工作會議，以及無數次線上群組討論中，我們總是抱持開放且互相尊重的態度，歡迎所有隊伍表達意見，也在每次必須產生決議前再三確認、詢問，我們相信充分溝通產生的共識，要比少數服從多數的投票花費更多時間與心力，但即使是如此做出的決議仍產生了不同的解讀，而最後11隊剩下7隊的結果告訴我們，台灣職籃距離團結還有很長的一段路。



我們深深肯定這四年所有台灣職籃聯盟以及球隊所做出的貢獻及努力，但在討論新聯盟的規章制度之前，或許不是先入為主的選定以哪個聯盟為主體，而應該客觀公正的討論每一個制度的合理性與公平性，畢竟建立在所有制度之上的價值應該是公平，沒有一支隊伍可以主導，也讓每一支參賽隊伍的意見都被充分尊重，新聯盟必須在這樣的原則下找到決策機制與執行辦法，才能為台灣職籃發展 做出最通盤考量的決定。



聯盟合併是極為複雜且困難的議題，過去兩年TPBL的七支隊伍付出過無數時間與精力進行溝通，也短暫接受「茲事體大」、「需要周延的規劃」等理由，但邁向未來的道路總要有起步的一天，即使困難我們也不逃避改變，我們樂觀的相信台灣籃球總有整合的一天，在這一天到來前，我們將繼續努力，不辜負球迷的期待。

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