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中職》前3棒聯手發威 統一獅下半季首勝終到手

2024/07/09 21:46

統一獅下半季首勝開胡。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅前3棒邱智呈、陳傑憲和陳鏞基合力打出7安打、4打點，羅昂先發5.1局無失分，6:2擊敗味全龍。統一贏得下半季首勝，終止跨上、下半季的4連敗。

陳傑憲打出二、三壘打各1支，跑回全隊第1分，並打下2分打點，聯盟第1的打擊率推進到0.353，邱智呈3安打、1打點、1得分，聯盟最多的安打來到85支，陳鏞基2安打，打下勝利打點。

陳傑憲。（記者林正堃攝）

羅昂被擊出6支安打、2次四死球，雖然局局被上壘，發揮優異的危機處理能力，贏得暌違1個多月的先發勝，本季第5勝，上一勝是5月31日擊敗富邦悍將。

味全先發投手郭郁政一開賽連續解決7名打者，前3局只被擊出1支安打，第4局統一終於突破，率先上場的陳傑憲擊出三壘打，陳鏞基安打先馳得點。

第5局統一2出局後展開攻勢，許哲晏和邱智呈安打攻佔一、三壘，陳傑憲二壘打清空壘包，統一3:0領先。

第7局統一陳聖平率先安打，2出局後邱智呈適時安打追加1分，第8局陳鏞基安打、林安可四壞球上壘，林益全二壘打連得2分，將比數拉開到6:0。

8局下味全展開反攻，瑪士革斯和張祐銘安打攻佔一、三壘，張祐嘉滾地球換回1分，第9局吉力吉撈的二壘打再扳回1分。

陳傑憲。（記者林正堃攝）

陳鏞基。（記者林正堃攝）

羅昂。（記者林正堃攝）

林益全。（記者林正堃攝）

吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）

郭郁政。（記者林正堃攝）

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