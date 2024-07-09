中職》林子偉「點」出猛打賞、林泓育3打點！ 樂天斬斷兄弟連勝

樂天斬斷兄弟連勝。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟下半季一度3連勝，今回主場面對樂天桃猿卻陷苦戰。猿隊林子偉下半季首度先發，就罕見以3度短打成功完成猛打賞，加上林泓育單場3打點、霸威斯優質先發好投，終場猿隊5:2擊敗中信兄弟，兄弟下半季3連勝告終。

林子偉三次短打都形成安打。（記者廖耀東攝）

猿隊首局就有攻勢，林立首球敲安、林子偉觸擊形成內野安打，靠著梁家榮滾地球拿1分。

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兄弟一度靠著江坤宇本季首轟追平，但5局上猿隊又有攻勢，該半局林立和林子偉再次連線敲安，且林子偉的安打再次是觸擊成功形成的內野安打，該半局林泓育的長打帶1打點。

7局上，林政華、林立接連安打，林立完成單場猛打賞，中信兄弟換下先發的魏碩成，謝榮豪剛登板，林子偉又觸擊成功形成內野安打，林泓育則再次敲安，這回帶有2分打點。

猿隊洋投霸威斯投6局，送出4三振、3四壞，僅被擊出2安打，失1分。中信兄弟先發投手魏碩成6局被擊出9安打，失4分（3責失）。

8局下，猿隊陳冠宇登板，岳政華1出局後敲安，曾頌恩一壘方向強勁滾地球，改判為內野安打，陳俊秀接著擊出適時安打，兄弟追回1分。

9局上，馬傑森適時安打幫助猿隊打下1分。9局下，陳柏豪登板救援，1出局後對江坤宇和岳東華投出保送，代打許基宏遭三振，岳政華外野飛球出局。

林泓育個人貢獻2安打，3打點。（記者廖耀東攝）

桃猿先發投手霸威斯。（記者廖耀東攝）

江坤宇本季首轟出爐。（記者廖耀東攝）

兄弟先發投手魏碩成。（記者廖耀東攝）

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