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中職》悍將險勝台鋼 下半季戰績與兄弟並列首位

2024/07/09 22:57

富邦悍將王正棠（左）成為中職在台東單場擊出4支安打的第2人。（富邦球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將與台鋼雄鷹二度在台東交手，靠打線在前5局就攻下5分，配合牛棚大將曾峻岳、富蘭戈接力守成，以5：4險勝台鋼拿下對戰3連勝，下半季以3勝1敗追平中信兄弟並列戰績首位。

富邦3局上由池恩齊、王正棠連續安打重啟攻勢，靠范國宸高飛犧牲打追平、申皓瑋二壘安打超前比數，4局上靠李宗賢三壘安打、池恩齊安打追加1分，5局上由范國宸、申皓瑋連續安打開局，陳真擊出二壘安打再添2分。

富邦7局上申皓瑋、陳真開局連獲保送，王念好擊出深遠安打，申皓瑋跑過三壘沒再衝本壘，緊跟在後的陳真回二壘不及遭夾殺出局，王念好只上到一壘，周佳樂隨後出雙殺打，富邦有機會擴大領先卻空手而回，7局下氣勢立刻轉向台鋼，富邦提前押上曾峻岳才保住領先。

台鋼9局下最後反撲，1出局後魔鷹被判定超時遭到三振，2出局後吳念庭擊出內野滾地球，眼看比賽就要結束，李宗賢卻發生單場第2次失誤，隨後張肇元擊出外野飛球雖被接殺，卻因投手犯規在先必須重來，8局下提前登板的富藍戈沒受影響，再投1球仍讓張肇元擊成飛球結束比賽。

富邦悍將羅戈。（富邦球團提供）

范國宸3局上擊出高飛犧牲打，助富邦悍將扳平比數。（富邦球團提供）

申皓瑋3局上擊出二壘安打，助富邦悍將超前比數。（富邦球團提供）

池恩齊4局上適時安打，助富邦悍將擴大領先。（富邦球團提供）

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