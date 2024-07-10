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溫網》女雙衛冕者謝淑薇今晚預約4強 詹皓晴組合16強止步

2024/07/10 06:49

謝淑薇（右）與梅騰絲。（資料照）（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽飽受雨神打擾，「台灣一姊」謝淑薇女雙賽程順延至今晚登場，除了力拚4強朝衛冕邁進，小薇還得單日2連戰，混雙次輪跟著上陣。

經驗豐富且打法打靈活多變的謝淑薇，攜手比利時女雙球后梅騰絲（Elise Mertens）已經3連勝，氣勢如虹的頭號種子「台比聯軍」，大會安排台灣時間今晚約6點第2球場，強碰實力堅強的美國11種子高芙（Coco Gauff）／佩古拉（Jessica Pegula），戰況精彩可期，小薇組合將再接再厲預約草地大滿貫4強門票。

32籤的混雙方面，謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）連續第3項大滿貫合拍，今年初澳洲公開賽混雙奪冠的「台波聯軍」，已在全英俱樂部開胡，第7種子小薇組合今晚遭遇英國地主華森（Heather Watson）／索爾茲伯里（Joe Salisbury），爭取8強席次。

至於詹皓晴／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）陷入苦戰，1：6、2：6不敵第8種子捷克卡雷茲可娃（Barbora Krejcikova）／德國西格蒙德（Laura Siegemund），第12種子「台俄聯軍」女雙16強止步。

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