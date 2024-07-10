溫網》梅德維夫5盤復仇球王辛納 連2年躋身草地大滿貫4強

梅德維夫。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕梅德維夫（Daniil Medvedev）甜蜜復仇，歷經5盤大戰後來居上，6：7（7：9）、6：4、7：6（7：4）、2：6、6：3扳倒新科球王辛納（Jannik Sinner），俄國第5種子終止對戰5連敗，也連續第2年晉級溫布頓網球錦標賽男單4強。

「我知道若要擊敗他，就得面臨艱難的比賽。」前球王梅德維夫表示，義大利頭號種子辛納有段時間身體出問題，但後來狀況又提升，還好自己維持穩定，更高興能夠獲勝，「我能感覺到他的動作不太順，你得打出更多球，讓他承受更多痛苦，同時你也知道有時就算他再也跑不動了，仍會全力以赴，這就是他所做的。」這是本屆第36場5盤大戰，已締造公開年代紀錄。

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辛納第3盤離開球場接受治療前，還接受檢查並測量脈搏，儘管22歲的他再上陣後，第4盤扳回一城，決勝盤底線對峙又落下風，激戰4小時落馬。梅德維夫對戰辛納原本6連勝，但自2023年北京起苦吞5連敗，包括今年元月澳洲公開賽決戰，以及3月邁阿密大師賽4強，如今他總算又止血，在草地大滿貫討回顏面。

梅德維夫搶下本賽季首場對決Top5的勝利，將與西班牙衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）爭奪全英俱樂部決戰門票，他仍在追逐自2021年美國公開賽以來，職業生涯第2座大滿貫冠軍。

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