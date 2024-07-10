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MLB》「洋基剋星」德弗斯傳傷勢缺陣明星賽！改由金鶯三壘手遞補

2024/07/10 07:35

德弗斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》報導，紅襪27歲明星三壘手德弗斯（Rafael Devers）因左肩痠痛，將缺席他個人生涯第3次的全明星盛宴。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，德弗斯已經與肩鎖關節傷勢共處好一段時間，儘管德弗斯仍被擺進今天對戰運動家的先發打線中，但柯拉坦言，「他過去幾週一直在忍受痛苦，作為一個團隊，我們認為現在是讓他休息並處理傷勢的好時機。」

德弗斯本季出賽77場，打擊三圍.293/.378/.593，攻擊指數0.971，累積21轟、55分打點，他在先前與洋基的「基襪大戰」3連戰最後一場，上演單場雙響砲，生涯面對條紋軍共敲出28支全壘打，儼然是「洋基殺手」。

紅襪近19戰拿下14勝，勝率也超過5成，今天賽前在美東落後龍頭金鶯7.5場勝差，目前在美聯外卡排名第3。對於德弗斯的傷勢，柯拉表示，「我們都認為這更重要，我們的目標是比明星賽更遠大的事，對他來說，保持健康才是關鍵。」

由於德弗斯受傷退出明星賽，大聯盟也宣布將由金鶯三壘手魏斯伯格（Jordan Westburg）遞補進入美聯明星隊。而稍早國聯明星隊陣容也有異動，道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因傷退賽，由紅人火球先發格林（Hunter Greene）遞補。

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