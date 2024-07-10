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歐洲盃》史上最年輕進球！ 16歲亞馬爾率西班牙扳倒法國進決賽

2024/07/10 07:44

西班牙16歲小將亞馬爾成為賽史最年輕進球的球員。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日凌晨結束的歐洲國家盃4強，西班牙靠著16歲的亞馬爾（Lamine Yamal）締造賽會史上最年輕進球紀錄，率領西班牙在5分鐘內逆轉由姆巴佩（Kylian Mbappe）率領的法國，以2：1晉級決賽。

賽事精華請點此

法國在比賽的第8分鐘靠著前鋒穆亞尼（Randal Kolo Muani）的頭槌射門進球，是本屆賽會法國第一顆運動戰進球，不過在第21分鐘亞馬爾在禁區外靠著精湛腳法晃開防守者，大腳一踢以精采的「世界波」遠射入門，直接將比數扳平為1：1。

不久後西班牙攻勢再起，第25分鐘奧爾默（Dani Olmo）接獲隊友下底傳中球射門得手，儘管一開始被認為是法國踢進的烏龍球，但最終還是被判為奧爾默的射門進球，西班牙就靠著5分鐘內的2顆進球，以2：1擊敗法國挺進決賽，對手將是荷蘭與英格蘭的勝方。

西班牙天才少年亞馬爾在本屆賽會表現精彩，在對上克羅埃西亞的比賽，就以16歲又338天之齡，打破2020年波蘭柯茲洛斯基（Kacper Kozlowski）17歲又246天的最年輕出場紀錄，同場他也傳出助攻，理所當然成為賽史最年輕傳出助攻的球員。在本場比賽前亞馬爾傳出3次助攻，今天的進球更讓他以16歲又362天之齡，成為歐洲國家盃最年輕進球的選手。

獲得本場比賽最佳球員的亞馬爾，賽後表示他很高興能夠進入決賽，而現在最重要的事情就是贏下決賽，「我們正處在一個艱難的時刻，你不會預期能夠盡快得分。」亞馬爾也表示自己真的很想要贏球。「我想要贏球，贏球，還有贏球。」

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