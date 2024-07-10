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NBA》「感覺自己再次被需要」 K湯談攜手獨行俠兩大球星優勢

2024/07/10 08:31

湯普森出席獨行俠記者會。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕5屆明星射手K.湯普森（Klay Thompson）離開效力13年的金洲勇士隊，新賽季轉戰達拉斯獨行俠，今天他在記者會上表示，希望能夠與新球隊一起尋找對比賽的樂趣。

K.湯普森今天與另外兩位新同學馬歇爾（Naji Marshall）以及葛林姆斯（Quentin Grimes）一同參加記者會時說道：「來到這裡像是一個嶄新的開始，感覺自己再次被需要，就像是我能為這裡帶來很棒的價值，讓我能夠很興奮地上場，甚至在記者會後進行鍛鍊與一點投籃。對的，去年有些時刻很艱難，也有一些時刻不再像以前一樣這麼有樂趣。」

K.湯普森表示，他很高興能夠擺脫過去那些事情，並展開全新的開始，他現在有一整個全新的團隊，全新的成員、工作人員要去認識，還有一個對他來說全新城市：「這真的很酷，而我將會擁抱這個機會。」

現年34歲的K.湯普森儘管在受到重傷後不曾入選過明星賽，但他依舊是位相當可怕的三分射手，上個賽季他在77場出賽仍有17.9分，三分球命中率38.7%，投進268記三分球。接下來他將與東契奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）等人一同在新賽季重返總冠軍賽。「在我生涯的這個時期，我的意思是，你還是不能夠放我空檔。」

談到攜手兩位球星，K.湯普森也分享自己將能得到的優勢：「我不認為在有Luka與厄文的情況下，對手可以像過去一樣黏著我。這也是我覺得獨行俠對我來說非常有吸引力的地方。」、「我只是很興奮。我還是相信我可以做到自己過去所做到的。」K.湯普森表示，自己還是會想盡辦法保持自己最佳的狀態，他認為自己依舊是聯盟當中非常非常好的球員。

湯普森今天與另外兩位獨行俠新同學馬歇爾及葛林姆斯參加記者會。（美聯社）

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