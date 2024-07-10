MLB》「他們互看不順眼」 名主持人建議大都會把明星工具人送給洋基

麥克尼爾。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕對於同城勁敵來說，要在交易大限前合作似乎並非如此容易，同在大蘋果的洋基與大都會史上僅做過17次交易，不過知名體育節目主持人弗朗西薩（Mike Francesa）卻為兩隊提出了一個交易方案。

弗朗西薩在Podcast上直言，「對我來說，麥克尼爾（Jeff McNeil）是洋基完美補強。首先，他在大都會過得很不愉快，大都會看他不順眼，他也看大都會不順眼，他在那裡已經不開心很久了。老實說，他並不適合那裡，我們都知道。大都會喜歡鷹俠（Jose Iglesias）勝過他，我們知道這點。」

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麥克尼爾自身表現下滑，加上年輕的文托斯（Mark Vientos）穩固先發機會，以及老將鷹俠在板凳席的穩定輸出，讓他本季上場時間銳減。不過弗朗西薩補充，儘管麥克尼爾正歷經生涯最糟賽季，但他或許只是需要換個環境來重拾過往實力。

「他現在充其量是個輪替球員，但他生涯打擊率為0.290，儘管他今年打擊率才0.214，然而他也是攻擊指數能打到0.800也不過份的球員，他在狀況好的賽季可以敲15轟、40支二壘安打。」弗朗西薩表示，洋基在小聯盟高層級有不少牛棚投手可以提供給大都會。

然而弗朗西薩也指出，考量到洋基因托倫斯（Luis Torrens）交易案的影響，麥克尼爾的交易恐怕很難發生。洋基先前將捕手托倫斯送往大都會換取現金後，托倫斯在大都會做為替補表現出色。「當你在同一城市競爭就很難達成交易，這是人之常情。」

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