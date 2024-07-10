MLB》大谷翔平敲安盜壘但提前退場！ 道奇被費城人打爆派野手登板

大谷翔平敲安且跑出盜壘，不過提前退場。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊作客費城人隊主場的系列賽3連戰首戰就遭受震撼教育，主場費城人透納（Trea Tuner）的滿貫砲給對手重傷害，道奇甚至在後段派出野手上來投球，終場費城人以10：1大勝道奇取得開門紅。

費城人今天派出王牌投手惠勒（Zack Wheeler）登板，主投5局僅因小比吉歐（Cavan Biggio）的陽春砲失掉1分，被打3支安打，飆7K、2BB，僅投76球因下背部緊繃退場。

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費城人今天一次迎回哈波（Bryce Harper）與史瓦伯（Kyle Schwarber）兩名左打砲手，接近完全體的打線直接將道奇先發投手米勒（Bobby Miller）打爆，米勒主投4局被敲10支安打，包含透納的滿貫砲與史托特（Bryson Stott）的陽春砲，失掉9分全部都是自責分，防禦率上升到8.07。

Trea Turner, my goodness



The @Phillies are up 8-0 in the 4th. pic.twitter.com/w6GRyiDJ8a — MLB （@MLB） July 9, 2024

本場比賽日本巨星大谷翔平在首打席被惠勒的偏高速球三振，第二打席則敲出左外野方向落地安打，接著跑出本賽季第21次盜壘成功，第三打席則選到四壞保送上壘，不過今天他早早就被換下場，只留下2打數1安打的成績，打擊率小幅上升到3成15。

除了大谷翔平與惠勒提前退場外，哈波也在7局就被替換下場。

費城人在7下靠著馬許（Brandon Marsh）的陽春砲拿下費城人第10分，而道奇在後援投手彼得森（Michael Petersen）砸中費城人中外野手羅哈斯（Johan Rojas）後，推出今天沒有先發的野手赫南德茲（Kike Hernandez）登板投球，他僅花2球就解決掉史瓦伯化解失分危機，下個半局赫南德茲續投還投出3上3下。

大谷翔平與前隊友馬許相見歡。（法新社）

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