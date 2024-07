MLB》大谷翔平敲安盜壘但提前退場！ 道奇被費城人打爆派野手登板

大谷翔平敲安且跑出盜壘,不過提前退場。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊作客費城人隊主場的系列賽3連戰首戰就遭受震撼教育,主場費城人透納(Trea Tuner)的滿貫砲給對手重傷害,道奇甚至在後段派出野手上來投球,終場費城人以10:1大勝道奇取得開門紅。

費城人今天派出王牌投手惠勒(Zack Wheeler)登板,主投5局僅因小比吉歐(Cavan Biggio)的陽春砲失掉1分,被打3支安打,飆7K、2BB,僅投76球因下背部緊繃退場。

費城人今天一次迎回哈波(Bryce Harper)與史瓦伯(Kyle Schwarber)兩名左打砲手,接近完全體的打線直接將道奇先發投手米勒(Bobby Miller)打爆,米勒主投4局被敲10支安打,包含透納的滿貫砲與史托特(Bryson Stott)的陽春砲,失掉9分全部都是自責分,防禦率上升到8.07。

Trea Turner, my goodness



The @Phillies are up 8-0 in the 4th. pic.twitter.com/w6GRyiDJ8a