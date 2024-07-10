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NBA》放棄千萬年薪轉戰七六人 馬丁：背後很多原因…

2024/07/10 09:04

馬丁新賽季轉戰七六人。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕射手馬丁（Caleb Martin）今夏拒絕母隊熱火報價，轉投東部另一支強權七六人，不過令人意外的是，熱火其實開出來的合約比七六人還高，對此馬丁本人終於出面解釋了原因。

熱火原先開出5年6500萬美元，不過馬丁卻接受七六人4年3200萬的合約，對此他解釋放棄千萬年薪的原因，表示有一些事情沒有起到作用，讓他沒有續留熱火，背後有很多事，導致最終做出這個決定。

「但過去的事就過去了，已經沒有反悔餘地了。」馬丁說道，現在就是把重心放在七六人，融入新東家、在費城打出好表現，並盡力幫助球隊爭冠，這就是新賽季專注的目標。

「我的意思是，你總希望可以賺越多越好，但這是比賽的一部分，也是生活的一部分，你活著也在學著，你承擔風險，有時有會收到成效，有時候不會。」馬丁解釋道。

七六人自從2001年後，就沒有闖進東部冠軍賽的紀錄，今年暑假球隊大補強，簽下喬治（Paul George）、卓蒙德（Andre Drummond）、戈登（Eric Gordon），並留下了馬克西（Tyrese Maxey）以及烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），新賽季有望挑戰東冠、甚至總冠軍。

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