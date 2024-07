MLB》新秀「米飯哥」開轟沒用！明星左投又遭KO、洋基近21戰16敗

萊斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今於客場踢館光芒,明星先發左投羅冬(Carlos Rodon)今天投不滿5局就丟掉4分,最終洋基以3:5不敵光芒,系列戰首戰就吞敗,近21戰16敗,創下本季大聯盟所有球隊最差紀錄。

洋基1局上靠著索托(Juan Soto)保送,維杜戈(Alex Verdugo)與托瑞斯(Glayber Torres)敲安先馳得點,但明星先發左投羅冬1局下立刻遭到教訓,單局挨光芒4支安打,包含佩瑞德茲(Isaac Paredes)的3分砲狂丟4分。

光芒先發投手派比奧特(Ryan Pepiot)今主投5.2局被敲出4支安打,送出7次三振與3次保送,失掉1分自責分,壓制洋基打線;而羅冬則是投完4局後就退場,被敲5安包含1轟丟掉4分,另有5K、2BB,賽後防禦率4.63。

洋基7局下發起反攻,葛里遜(Trent Grisham)率先敲安,1出局後新秀「米飯哥」萊斯(Ben Rice)敲出本季、也是生涯第5發全壘打,擊球初速104.2英哩,飛行距離372英呎,這發2分砲頓時幫助洋基追至1分落後。

