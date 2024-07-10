MLB》新秀「米飯哥」開轟沒用！明星左投又遭KO、洋基近21戰16敗

萊斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今於客場踢館光芒，明星先發左投羅冬（Carlos Rodon）今天投不滿5局就丟掉4分，最終洋基以3：5不敵光芒，系列戰首戰就吞敗，近21戰16敗，創下本季大聯盟所有球隊最差紀錄。

洋基1局上靠著索托（Juan Soto）保送，維杜戈（Alex Verdugo）與托瑞斯（Glayber Torres）敲安先馳得點，但明星先發左投羅冬1局下立刻遭到教訓，單局挨光芒4支安打，包含佩瑞德茲（Isaac Paredes）的3分砲狂丟4分。

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光芒先發投手派比奧特（Ryan Pepiot）今主投5.2局被敲出4支安打，送出7次三振與3次保送，失掉1分自責分，壓制洋基打線；而羅冬則是投完4局後就退場，被敲5安包含1轟丟掉4分，另有5K、2BB，賽後防禦率4.63。

洋基7局下發起反攻，葛里遜（Trent Grisham）率先敲安，1出局後新秀「米飯哥」萊斯（Ben Rice）敲出本季、也是生涯第5發全壘打，擊球初速104.2英哩，飛行距離372英呎，這發2分砲頓時幫助洋基追至1分落後。

Ben Rice GOES YARD! Yanks within one pic.twitter.com/Tz3bzYwjCN — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） July 10, 2024

然而光芒在8局下又靠著德盧卡（Jonny DeLuca）適時二壘安打再添1分，9局上洋基最後反攻，1出局後拉梅修（DJ LeMahieu）敲安，可惜接下來前面有開轟的萊斯遭到三振，接著索托擊出中外野平飛球出局，洋基無力追平戰局吞敗，羅冬也吞下本季第7敗。

羅冬。（法新社）

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