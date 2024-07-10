晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》新秀「米飯哥」開轟沒用！明星左投又遭KO、洋基近21戰16敗

2024/07/10 09:55

萊斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今於客場踢館光芒，明星先發左投羅冬（Carlos Rodon）今天投不滿5局就丟掉4分，最終洋基以3：5不敵光芒，系列戰首戰就吞敗，近21戰16敗，創下本季大聯盟所有球隊最差紀錄。

洋基1局上靠著索托（Juan Soto）保送，維杜戈（Alex Verdugo）與托瑞斯（Glayber Torres）敲安先馳得點，但明星先發左投羅冬1局下立刻遭到教訓，單局挨光芒4支安打，包含佩瑞德茲（Isaac Paredes）的3分砲狂丟4分。

光芒先發投手派比奧特（Ryan Pepiot）今主投5.2局被敲出4支安打，送出7次三振與3次保送，失掉1分自責分，壓制洋基打線；而羅冬則是投完4局後就退場，被敲5安包含1轟丟掉4分，另有5K、2BB，賽後防禦率4.63。

洋基7局下發起反攻，葛里遜（Trent Grisham）率先敲安，1出局後新秀「米飯哥」萊斯（Ben Rice）敲出本季、也是生涯第5發全壘打，擊球初速104.2英哩，飛行距離372英呎，這發2分砲頓時幫助洋基追至1分落後。

然而光芒在8局下又靠著德盧卡（Jonny DeLuca）適時二壘安打再添1分，9局上洋基最後反攻，1出局後拉梅修（DJ LeMahieu）敲安，可惜接下來前面有開轟的萊斯遭到三振，接著索托擊出中外野平飛球出局，洋基無力追平戰局吞敗，羅冬也吞下本季第7敗。

羅冬。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。