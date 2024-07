MLB》台灣旅外又一人！ 水手宣布簽下火球男沈家羲

沈家羲加盟水手。(圖片取自X)

〔體育中心/綜合報導〕台灣旅美投手又一人,水手今天宣布簽下20歲右投沈家羲,他將成為自2020年的陳偉殷後,台灣史上第12位加盟水手體系的球員,同時也是自2018年張景淯後,第8位被水手簽下的台灣人。

沈家羲先前曾傳出有機會跟運動家簽約,不過傳出因故撤銷,但仍有其他美職球隊想要簽他,不過礙於簽約額度問題得再等1年,而在去年他則傳出因為酒駕被依公共危險罪嫌移送法辦的壞消息。

就讀開南大學的沈家羲身高186公分,曾在2023年的大專聯賽投到最快156公里,是潛力十足的火球男。近期台灣有多位選手旅外,包含道奇簽下柯敬賢、運動家簽下林維恩、日職讀賣巨人簽下黃錦豪,以及養樂多簽下徐翔聖。

Welcome to the @Mariners family!



We’ve signed 20-year-old RHP Chia-Shi Shen out of Taiwan. #TridentsUp pic.twitter.com/aWAA7nt0dz