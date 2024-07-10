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MLB》台灣旅外又一人！ 水手宣布簽下火球男沈家羲

2024/07/10 09:49

沈家羲加盟水手。（圖片取自Ｘ）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣旅美投手又一人，水手今天宣布簽下20歲右投沈家羲，他將成為自2020年的陳偉殷後，台灣史上第12位加盟水手體系的球員，同時也是自2018年張景淯後，第8位被水手簽下的台灣人。

沈家羲先前曾傳出有機會跟運動家簽約，不過傳出因故撤銷，但仍有其他美職球隊想要簽他，不過礙於簽約額度問題得再等1年，而在去年他則傳出因為酒駕被依公共危險罪嫌移送法辦的壞消息。

就讀開南大學的沈家羲身高186公分，曾在2023年的大專聯賽投到最快156公里，是潛力十足的火球男。近期台灣有多位選手旅外，包含道奇簽下柯敬賢、運動家簽下林維恩、日職讀賣巨人簽下黃錦豪，以及養樂多簽下徐翔聖。

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