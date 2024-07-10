歐洲盃》天才抱天才？16歲亞馬爾 洗完澡被梅西抱著的照片曝光

〔記者林岳甫／綜合報導〕西班牙16歲亞馬爾 （Lamine Yamal）締造歐洲國家盃史上最年輕進球紀錄，率西班牙以2：1逆轉姆巴佩（Kylian Mbappe）率領的法國，晉級決賽，且亞馬爾當年曾給阿根廷巨星梅西（Lionel Mess）洗過澡。

亞馬爾對克羅埃西亞之戰，以16歲又338天，成為最年輕在歐洲盃亮相的天才小將，同時是賽史最年輕傳出助攻的球員，如今以16歲362天，締造史上最幼齒進球紀錄。

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梅西在2007年12月拍攝一組慈善日曆，有張照片是他替一個剛出生的小嬰兒洗澡，其實這位新生兒就是亞馬爾，當年梅西也才20歲。

其實，沒人知道亞馬爾當年曾讓梅西抱著拍照過，亞馬爾今天在歐洲盃寫下歷史後，在個人社群PO出照片，才讓人得知這有趣的故事。

亞馬爾當年被梅西一抱，命中註定一直追隨前輩腳步，他目前所屬西班牙甲級聯賽的巴塞隆納，正是梅西過去效力過的隊伍，亞馬爾也以16歲87天，成為西甲史上最年輕的球員，這連梅西都沒辦法辦到。

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