溫網》「你有其他問題嗎？」英媒跳針問喬帥同件事 訪談98秒尷尬中斷

喬科維奇。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）在溫網男單16強賽後怒槓中央球場球迷，隨後接受英國媒體「BBC」訪問時，也不滿記者只詢問與觀眾相關問題，直接反問「你還有其他問題嗎？」採訪進行98秒後尷尬中斷。

喬科維奇日前在16強直落三淘汰丹麥15種子魯內（Holger Rune）後，認為球迷在為魯內加油時刻意拉長音來噓自己，除了提到這20年來遇過更多更糟糕的情況，因此不會受到影響外，還刻意將「祝你們有個美好夜晚（have a goooood night）」拉長音，來回應球迷敵意。

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隨後喬科維奇接受「BBC」記者哈里斯（Sam Harris）採訪時，又被問及相關問題，哈里斯先問他在比賽過後經過沈澱，對於方才在中央球場時的言論有什麼想法，喬帥回應：「還是一樣」。

接著被問及身為7屆冠軍，是否認為受到應有的尊重，喬科維奇表示，「今晚大部分球迷其實都展現了尊重，我很謝謝他們的支持，看了一整天的比賽、留到最後並不容易，我對此相當感激，從來不會把球迷的支持視為理所當然，我們很謝謝球迷願意花錢買票進場支持選手、這項運動，這點我必須承認，但如果有球迷越線了，我就會有所動作，我對剛才場上的言論一點都不後悔。」

在喬科維奇耐心解釋後，哈里斯第三個問題依然與球迷有關，也讓喬帥直接回應：「你有其他與球迷無關的問題嗎？你要專注在這個問題上嗎？有跟比賽有關的問題嗎？這已經是第3個問題了，我已經說完我必須說的了。」此時，哈里斯才尷尬擠出一個有關下輪要對決德米納爾（Alex de Minaur）的問題，喬帥簡短回應：「我很期待與他對決，會是一場艱難的比賽」後，便起身離開。

「BBC」隨後也把影片放上推特，留言區不少力挺喬科維奇的球迷，「他繳出了那麼棒的比賽，你們卻只問觀眾的事」、「一樣的問題問三次，他會走人也是正常的」、「這是你們應得的」。

喬科維奇今將與澳洲第9種子德米納爾爭奪4強門票，兩人生涯交手3次，喬帥拿下2勝。

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