MLB》千K紀錄夜留遺憾 前田健太先發2.2局核爆6分退場

前田健太今天送出大聯盟生涯第1000次三振,不過僅投2.2局就失6分退場。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕老虎今天在主場對上守護者,派上日籍投手前田健太掛帥先發,儘管在這場比賽他完成了大聯盟生涯第1000次三振,不過狀況不佳,僅投2.2局就失掉6分退場,退場時還引來主場球迷的噓聲。

前田健太今天第一局就被守護者打線狙擊,先後被馬丁尼茲(Angel Martinez)、奈勒(Josh Naylor)擊出全壘打,首局失掉3分。第二局前田健太回穩,投出三上三下,並且對上黑吉斯(Austin Hedges)時,送出大聯盟生涯第1000次三振,抓下此局最後一個出局數。

Congratulations to @maeken1988 on his 1,000th career strikeout pic.twitter.com/D2JWgT9kiD