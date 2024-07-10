MLB》千K紀錄夜留遺憾 前田健太先發2.2局核爆6分退場

前田健太今天送出大聯盟生涯第1000次三振，不過僅投2.2局就失6分退場。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天在主場對上守護者，派上日籍投手前田健太掛帥先發，儘管在這場比賽他完成了大聯盟生涯第1000次三振，不過狀況不佳，僅投2.2局就失掉6分退場，退場時還引來主場球迷的噓聲。

前田健太今天第一局就被守護者打線狙擊，先後被馬丁尼茲（Angel Martinez）、奈勒（Josh Naylor）擊出全壘打，首局失掉3分。第二局前田健太回穩，投出三上三下，並且對上黑吉斯（Austin Hedges）時，送出大聯盟生涯第1000次三振，抓下此局最後一個出局數。

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Congratulations to @maeken1988 on his 1,000th career strikeout pic.twitter.com/D2JWgT9kiD — Detroit Tigers （@tigers） July 9, 2024

不料第三局前田健太又陷入亂流，僅抓下兩個出局數再掉2分，面對Daniel Schneemann投出保送後遭換下，此時球迷也忍不住爆出噓聲。

總計今天前田健太先發僅投2.2局，被敲出7支安打包含兩發全壘打失掉6分，6分全為責失，防禦率上升到7.26。

開賽陷入0比6大比分落後後，老虎於三局下開始反擊，基斯（Colt Keith）、厄謝拉（Gio Urshela）、馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）3人都在這場比賽開轟，在第六局將比數追成7比7平手，兩隊打到延長10局才分勝負，最終老虎以8比9敗下陣來。

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