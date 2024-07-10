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MiLB》鄭宗哲本季第9轟出爐！ 李灝宇雙安貢獻勝利打點（影音）

2024/07/10 10:46

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣旅美好手李灝宇與鄭宗哲今天兩人都有好表現，李灝宇單場雙安打進勝利打點，鄭宗哲則敲出本季第9發全壘打，雙雙帶領球隊取勝。

李灝宇今天4打數2安打，跑出本季第13次盜壘成功，在第4打席敲出的安打更是球隊的勝利打點，幫助老虎2A以5：4擊敗洋基2A。李灝宇今天雙安進帳2打點，賽季打擊率上升到3成01。

鄭宗哲今天擔任海盜2A先發3棒游擊手，前3打數都沒有建功，不過在最後一打數敲出一發3分砲，賽季第9轟出爐，有望連續兩個賽季達成雙位數全壘打，海盜本場比賽以4：0擊敗金鶯。

響尾蛇2A林昱珉今天先發對陣教士2A，主投6.1局被打5支安打其中有一發全壘打，送出2K沒有保送，失掉4分都是自責分，防禦率5.95，無關勝敗，本場比賽是林昱珉今年第一次投到5.1局以上，林昱珉於7局被敲出陽春砲追平，再抓下一個出局數後退場，接替的投手自己失掉2分吞敗，響尾蛇終場以5：6輸球。

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