MiLB》鄭宗哲本季第9轟出爐！ 李灝宇雙安貢獻勝利打點（影音）

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕台灣旅美好手李灝宇與鄭宗哲今天兩人都有好表現,李灝宇單場雙安打進勝利打點,鄭宗哲則敲出本季第9發全壘打,雙雙帶領球隊取勝。

李灝宇今天4打數2安打,跑出本季第13次盜壘成功,在第4打席敲出的安打更是球隊的勝利打點,幫助老虎2A以5:4擊敗洋基2A。李灝宇今天雙安進帳2打點,賽季打擊率上升到3成01。

鄭宗哲今天擔任海盜2A先發3棒游擊手,前3打數都沒有建功,不過在最後一打數敲出一發3分砲,賽季第9轟出爐,有望連續兩個賽季達成雙位數全壘打,海盜本場比賽以4:0擊敗金鶯。

響尾蛇2A林昱珉今天先發對陣教士2A,主投6.1局被打5支安打其中有一發全壘打,送出2K沒有保送,失掉4分都是自責分,防禦率5.95,無關勝敗,本場比賽是林昱珉今年第一次投到5.1局以上,林昱珉於7局被敲出陽春砲追平,再抓下一個出局數後退場,接替的投手自己失掉2分吞敗,響尾蛇終場以5:6輸球。

Hao-Yu Lee bounces a single through the middle to score two runs and give Erie a 5-4 lead in the 7th. @SamLebo14 on the call. pic.twitter.com/0H1JqwbNwT