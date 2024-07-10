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職籃合併》新聯盟TPBL選秀會 預計改在23日登場

2024/07/10 10:58

新聯盟TPBL選秀會預計改在23日登場。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG、T1合併新職籃聯盟從11隊剩7隊，連2天都有球隊退出，但成立已經勢在必行的新聯盟還是公佈將取名為「台灣職業籃球大聯盟（TPBL）」，並把選秀會再延期，據了解改在7月23日以7隊規模進行選秀。

從兩聯盟合併到面臨有球隊出走，如今台北戰神、新北國王、中信特攻、台啤雲豹、新竹攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄海神都堅定繼續投入新聯盟籌備，昨共發聲明並正式確定新聯盟名稱為TPBL。

最早是T1、PLG從7月3日進行聯合體測，再來外界期待的聯合選秀定在7月15日登場，只是富邦勇士、桃園領航猿、高雄鋼鐵人續留PLG，以及台鋼獵鷹下車不搭新聯盟列車、直上PLG專車，所謂的聯合選秀正式破局。

瓊斯盃男籃賽將從7月13日至21日登場，TPBL原定的15日選秀面臨撞期，加上又有球隊跳車，因此決定再換時間。TPBL聯盟發言人張樹人表示，聯合選秀將延期至瓊斯盃後舉行。

PLG的勇士、領航猿、鋼鐵人、獵鷹的4隊選秀將在7月12日展開。據了解，TPBL的7隊選秀在7月23日登場，只是選秀順位等還得再商討，不過再來最精彩的還是TPBL、PLG兩大聯盟搶人戰爭準備開打。

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