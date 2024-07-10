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MLB》賽前與前隊友大谷翔平相見歡！費城人馬許曝在他面前開轟感受

2024/07/10 11:33

大谷與馬許賽前相見歡。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今以10：1打爆道奇，費城人外野手馬許（Brandon Marsh）賽前還與前隊友大谷翔平相見歡，而馬許也在今天比賽開轟，貢獻2支安打，賽後馬許也談到在大谷面前開轟的感受。

馬許今在7局下對道奇右投皮特森（Michael Petersen）敲出本季第8轟，賽後談到這支全壘打，馬許表示，「對手擁有很好的速球和卡特球，我試著閱讀他的球路，感覺有2顆速球我應該要打好，接著他投出高角度卡特球或滑球，我把握住了這個機會。」

而在賽前，馬許還特別與前隊友大谷相見歡，「見到他真好，這是我自去年後再度見到他，正如你們所知我對他的看法，他真的很了不起，我在很多方面都非常尊敬他，能夠在同一個球場上一起競爭，感覺很酷。」

馬許直言，「我們度過了愉快的時光，互相開玩笑，然後繼續回到場上作為對手較量，與他見面和比賽總是很有趣。」他還透露對話內容，「就是簡單的聊天，像是『很高興看到你表現不錯』或『你過得好嗎』之類的，能夠一起相處這幾分鐘真的很快樂。」

馬許也談到了自己在大谷面前開轟的感受，「這真是太棒了！」但他也強調，「我沒辦法做到他所達到的成就，大谷是一位超凡的選手。」

馬許開轟。（法新社）

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