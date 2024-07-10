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美洲盃》梅西本屆首進球 衛冕軍阿根廷單屆雙殺加拿大挺進冠軍賽

2024/07/10 11:47

阿根廷贏球挺進本屆美洲盃冠軍賽。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷今早再度迎戰本屆美洲盃開幕戰就碰頭過的加拿大，衛冕軍靠著阿瓦雷斯（Julian Alvarez）、梅西（Lionel Messi）進球，終場以2：0不負眾望奪下勝利，成功取得最終冠軍賽門票。

本屆開幕戰就是由加拿大對戰阿根廷，當時阿根廷以2：0輕鬆勝出，不料首度參賽的加拿大以黑馬之姿挺進四強戰再度與阿根廷交手，上半場22分鐘，效力於曼城的阿瓦雷斯（Julian Alvarez）接獲隊友德保羅（Rodrigo De Paul）巧妙直塞助攻，射門巧妙穿過守門員胯下破網，阿根廷首開紀錄取得領先。

下半場第51分鐘，阿根廷禁區右側攻勢遭解圍，不過球卻剛好到了費南德斯（Enzo Fernandez）腳下，眼看無加拿大防守者看防下，一記右腳射門眼看入球之際，經梅西碰觸折射入網，這次得分也是他本屆美洲盃首度取得進球。

阿根廷取得勝利後將晉級冠軍戰，對手將是另外兩支南美勁旅烏拉圭、哥倫比亞的勝方，兩支球隊將在台灣時間明早8點爭奪決賽門票，而阿根廷冠軍戰也將挑戰連兩屆美洲盃奪冠。

阿瓦雷斯取得本屆賽會自己的第二顆進球。（法新社）

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