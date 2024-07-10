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MLB》菊池雄星7.1局飆新高13K問天！ 巨人靠再見暴投逆轉藍鳥

2024/07/10 12:21

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊日籍好手菊池雄星今天對陣塞揚強投史奈爾（Blake Snell）不落下風，主投7.1局狂飆生涯新高13K，被打2支陽春砲失掉2分以勝投候選人身分退場，不過藍鳥9局終結者砸鍋後又出現再見暴投，終場巨人以4：3擊敗藍鳥，菊池雄星無關勝敗。

菊池雄星今天威風八面，首局就投出3上3下飆2K，次局更是連飆3K，8上8下後才被敲出第一支安打，3局投完就飆出6K，4局他被今年首度入選明星賽的拉莫斯（Heliot Ramos）敲出陽春砲掉分，5局面臨失分危機後順利化解，6局再度投出3上3下飆出2K，7局再飆1K並讓對手擊出雙殺打形成變相的3上3下，8局續投時遭費茲傑拉（Tyler Fitzgerald）陽春砲砲轟再失1分，失分後菊池再飆1K，用球數剛好滿100球後退場。

菊池雄星飆生涯新高13K。（美聯社）

總計菊池雄星今天7.1局投球，被打6支安打，因2發陽春砲失掉2分，送出多達13K創生涯新高，沒有投出保送與觸身球。巨人先發史奈爾（Blake Snell）今天也投出加盟巨人後的最佳表現，5局投球僅被打1支安打，送出3K、3BB沒有掉分。

藍鳥在前6局都沒有得分，直到7局上半才靠著克萊門特（Ernie Clement）的3分砲將比數逆轉，8下藍鳥被追回一分，皮爾森（Nate Pearson）在一、二壘有人時飆出三振化解自己搞出來的失分危機，讓藍鳥維持3：2領先。9局藍鳥推出里查斯（Trevor Richards）登板關門卻砸鍋，還投出再見暴投讓巨人以4：3逆轉勝。

史奈爾5局無失分，是加盟巨人後的最好投。（美聯社）

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