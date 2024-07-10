MLB》道奇25歲火球男核炸9分防禦率破8！總教練嚴厲評價、坦言嚇到

米勒。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以1：10遭費城人血虐，25歲火球先發米勒（Bobby Miller）主投4局被敲10支安打，包含1發滿貫砲與1發陽春砲，核炸9分全是自責分，賽後防禦率暴漲至8.07。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）猜測米勒本季狀況不佳的原因，同時也坦言對他的表現感到震驚。

米勒今天又再度遭到震撼教育，他坦言自己還有許多工作要做。總教練羅伯斯也給出嚴厲評價，「面對這種等級的球隊，你投出的球沒能到位，就是每一次都會被他們逮到。今天確實有些運氣不好的狀況，我覺得那支滿貫砲沒打得很紮實，但那也不是一次很好的投球。」

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米勒堅稱自己從右肩發炎缺席2個月回歸後，感覺很健康，然而過往以三位數火球聞名的他，本季的速球始終沒有突破三位數，近2次先發球速也未達到98英哩。羅伯斯表示，球團也認為他很健康，而他與米勒猜測，是投球姿勢可能出了問題。

米勒坦言，自己現在的球威還不夠具有壓制力。而他預計將在明星週期間找出原因，羅伯斯坦言，「考量到他繳出的表現，我其實有點嚇到，希望他能繼續往前進，我們會持續觀察情況。」

道奇今天賽前才將背部緊繃的王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）放進傷兵名單，而日籍強投山本由伸自6月16日進入傷兵名單以來，道奇先發輪值的防禦率高達5.67，創下全大聯盟第2差的成績。

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