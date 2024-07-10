歐洲盃》無敵艦隊新指標 巴斯克追風少年威廉斯（Nico Williams）

威廉斯。（法新社）

當世人議論紛紛地在討論西班牙此次歐國盃在球權擁有上不斷輸給對手，感嘆西班牙驕傲的Tiki-taka風格不復存在時！西班牙卻以新型態的風格再次席捲世界球壇，融合傳控、速度和個人能力的新西班牙隊成為本屆歐國盃奪冠的大熱門。而西班牙隊中的年輕左邊鋒威廉斯（Nico Williams）就是這支新西班牙國家隊的關鍵人物。

西班牙對上義大利的關鍵小組賽，西班牙靠著威廉斯（Nico Williams）的內切傳中製造威脅讓義大利後衛踢進烏龍球，西班牙就以這一分獲勝。而賽後，威廉斯（Nico Williams）也被選為單場最佳球員，他全場利用最擅長的一對一能力不斷地給義大利後防製造極大的壓力。無論是橫向內切射門、切入底線傳中、甚至和CUCURELLA不斷做出跑動的搭配連結製造更多一對一的狀況。威廉斯（Nico Williams）的創造力和威脅性徹底地讓義大利後防無解。而接下來的比賽威廉斯（Nico Williams）也成為西班牙能夠進入本屆歐國盃四強最具威脅性和關鍵的球員。

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在剛結束的西甲賽季，威廉斯（Nico Williams）迎來了職業生涯的巔峰，這位擁有迦納血統卻從小在巴斯克地區長大的年輕球員不止幫助畢爾巴競技在西甲獲得近年來最好的第五名成績。在西班牙國王盃上，對上巴塞隆納與馬德里競技的兩個關鍵入球，幫助球隊前進國王盃決賽，而在決賽與馬略卡對決時的關鍵助攻得以讓球隊追平最後在十二碼大戰上獲得勝利，幫助球隊獲得這40年以來的第一座冠軍獎盃。

這位畢爾包競技本季最佳球員、西甲最佳左邊鋒和本屆歐國盃的最佳左邊鋒，代表的是西班牙的無限未來，也是世界足壇關注的焦點和超潛力新星，歐國盃後，他必將會成為歐洲足壇豪門爭奪的對象，也將會是今後世界球迷關注與討論的焦點對象。（ 特約作者：凱爾文）

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