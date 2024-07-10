破韓壟斷獲聘新加坡國家隊 金牌選手邱沐恩成首位國際跆拳道品勢教練

今年7月將從台師大運動競技碩士班畢業的金牌選手邱沐恩（後排中），近日獲聘為新加坡跆拳道品勢國家隊教練。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣輸出優秀跆拳道品勢人才為國爭光！今年7月將從台師大運動競技碩士班畢業的金牌選手邱沐恩，近日獲聘為新加坡跆拳道品勢國家隊教練，即將在8月中旬正式上任，打破以往只選擇韓國籍教練的慣例，可望成為台灣第一位前往國外擔任跆拳道品勢國家隊教練的先鋒。

邱沐恩是台灣首位在2022世界錦標賽及亞洲錦標賽跆拳道品勢項目都拿下金牌，並順利蟬聯2024亞錦賽金牌的選手。除了運動場上優異表現，也積極學習執教技巧，並利用閒暇時間擔任高中校隊教練，培養的學生也有不錯的成績。

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台師大體育室主任李佳融表示，學校林口校區擁有優異設施的跆拳道品勢訓練場地及一流教練、選手團隊，培育具有國際競爭力的選手。透過校長吳正己與運動學院院長王鶴森的居中牽線，也有許多機會與鄰近國家的訪問交流及互相學習，並間接促成此事。

邱沐恩表示，從未想過可以到國外擔任教練，且是台灣第一位前往國外的教練，因為以往都是以韓國籍教練為主。會把握師父李佳融給的機會，讓世界知道台灣的優勢，除了在選手生涯累積的成績，也能在教職的領域有所發揮，將台灣的經驗帶給新加坡選手。

在待遇方面，邱沐恩透露，新加坡核發最高等級技術特殊人才工作簽證給他，除了薪資不錯，包住宿，還有一些其他福利，不過也提出希望在世錦賽、東南亞運動會等國際賽能帶領團隊拿下顯著進步的成績，他將與妻子、孩子一同前往。

李佳融表示，在體育署及校方資源的支持下，有機會與新加坡進行跆拳道交流、移訓，讓新加坡看到台灣的實力。台灣跆拳道項目在國際上成績不錯，甚至也曾經擊敗韓國，重點在於運動科學的介入，以品勢來說，穩定性非常重要，失誤率越低的選手表現度也會越高。

李佳融指出，藉由運動科學分析調整身心靈，或分析重心移轉不夠穩定、踢的角度等問題，在訓練時提早發現，盡量不要發生在比賽中發生，就能提高獲勝機率，未來也會將這部分的研究介入在新加坡國家隊、台師大代表隊等，甚至推廣到所有的社團及學校。

金牌選手邱沐恩進行動作示範。（記者楊綿傑攝）

金牌選手邱沐恩進行動作示範。（記者楊綿傑攝）

金牌選手邱沐恩（左）感謝台師大體育室主任李佳融（右）帶來出國執教的機會。（記者楊綿傑攝）

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