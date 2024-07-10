PLG》不理新聯盟！12日選秀登場 外籍生可以參加

PLG選秀12日登場，外籍生可以參加。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕繞了一圈！ P. LEAGUE+ 還是要自辦選秀會，今日公佈2024 選秀大會確定名單，最終有48人確定參與。

PLG將於7月12日舉辦2024 選秀大會，今年除了19點開始線上直播之外，聯盟將在14樓臺北文創會所Event Space，邀請參與選秀的球員及球團進行現場選秀，到時將會揭曉2024 選秀大會選秀狀元到底是那位受矚目的明日之星。（現場選秀只邀請球員、球團、媒體及球員親友，將不對外開放民眾進場）

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關於2024 選秀大會確定名單，在不損害球員權益的考量下，將會以聯合體測名單作為最終選秀名單。而在外籍生選秀規定方面，依據2023/10/12賽務決策委員會（現決策委員會）與2024/02/23常務理事會會議決議：「球團已註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員者，該年選秀會仍可以使用選秀權利至多挑選一位外籍生球員，惟開季註冊仍須依第31.1條註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員，於球季期間僅可因傷病（提出聯盟認可之醫院所開立之診斷證明）且只能更改註冊名額一次，若當賽季球隊註銷該員，則不可再重覆註冊、登錄於聯盟任一球隊。」

經聯盟審查，目前勇士、領航猿、鋼鐵人及獵鷹陣中均已有1位外籍生，按規定各隊在2024 選秀大會皆可再選進1名外籍生。

2024 PLG選秀大會報名名單。（PLG提供）

2024 PLG選秀大會報名名單。（PLG提供）

2024 PLG選秀大會報名名單。（PLG提供）

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