2024北埔膨風路跑即日開跑 替大隘3鄉運動會暖場造勢

新竹縣北埔膨風茶路跑即將起跑，鄉長莊明增（右8）、代表會主席徐鏡明（左7）、「客家妹」陳明珠（右7）等今天一起替活動宣傳造勢。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣北埔鄉公所主辦的「2024北埔膨風路跑」準備起跑，鄉長莊明增、代表會主席徐鏡明、跟活動代言人「客家妹」陳明珠今天聯手在北埔慈天宮前廣場一起造勢宣傳。莊明增說，這次最特別的就是配合該鄉今年主辦新竹縣「大隘3鄉」文化季，這場路跑路線特別把另外2鄉~寶山、峨眉的秘境也透過活動呈現在跑友面前，還首次推出「拼圖獎牌」，讓路跑暨有趣又能強化北埔印象。

陳明珠用客語揪團參賽說「我都來跑了，你們還不來嗎！？」說明這場在今年10月20日要登場的北埔膨風路跑，3組競賽組中，她還沒有辦法挑戰半馬21公里組、或是健康10公里組，但已經決定要報名5公里長度的休閒組，更深入認識北埔。

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莊明增說，新竹縣北埔、寶山、峨眉因為地緣關係被稱為「大隘3鄉」，今年的大隘3鄉文化季系列活動的聯合運動會將在10月26日在北埔舉行，而一年一度的北埔膨風路跑在運動會前6天舉行，恰巧幫運動會暖身造勢。

為了讓大家提早認識大隘3鄉之美，北埔膨風路跑首次在路線規劃上囊括寶山和峨眉2地的秘境美景，帶領跑友們搶先欣賞。

另外北埔所產的膨風茶遠近知名，今年的完賽獎牌更首次推出「拼圖式獎牌」，也就是從今年開始，連續3年報名參加北埔膨風路跑且完賽的跑友，就可以把3屆獎牌拼出「1芯2葉」的膨風茶茶葉經典圖案，3合1的圓整圓形獎牌屆時還有專屬的木製獎牌收納盒可以永久珍藏。

至於隨後登場的大隘3鄉運動會，莊明增也提早曝光這次最特別之處，除了讓年輕世代和小朋友可以活力滿滿上場一較高下，也推出：跌三烏、四色牌、以及押象棋這3種過去早年客庄長輩所喜愛的傳統博弈趣味活動，讓年長長輩在運動會上不再只是做壁上觀的啦啦隊而已。

徐鏡明則說，今年新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽將在下週在北埔鄉農會進行評鑑，最新的優勝好茶就將出爐。歡迎全國跑友們到北埔參加膨風路跑，也順便品嘗一級棒的優良膨風茶。

新竹縣北埔膨風茶路跑即將起跑，鄉長莊明增（右7）、代表會主席徐鏡明（左6）、「客家妹」陳明珠（右6）等今天一起替活動宣傳造勢。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔膨風茶路跑即將起跑，鄉長莊明增（右8）、代表會主席徐鏡明（左8）、「客家妹」陳明珠（右7）等今天一起替活動宣傳造勢。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔鄉長莊明增說，北埔膨風路跑剛好替大隘3鄉文化季系列活動暖場造勢，其中聯合運動會部分，他規劃不僅年輕人、小孩子要下場拚比，就連老人家也有傳統趣味博弈可以一較高下。（記者黃美珠攝）

「客家妹」陳明珠用客語說「我都來跑了，你們還不來嗎？」替北埔膨風路跑造勢。（記者黃美珠攝）

連3年參加北埔膨風路跑且完賽者，就有機會獲得如圖、帶有北埔膨風茶「1芯2葉」元素的特製獎牌。（記者黃美珠攝）

連3年參加北埔膨風路跑且完賽者，就有機會獲得如圖、帶有北埔膨風茶「1芯2葉」元素的特製獎牌。（記者黃美珠攝）

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